MBDA поставит дополнительные УР "Метеор" класса "воздух-воздух" ВС Германии

386
0
0
Ракеты MBDA Meteor.
Источник изображения: mbda-systems.com

ЦАМТО, 23 января. Компания MBDA 21 января объявила о подписании контракта на поставку дополнительных управляемых ракет большой дальности класса "воздух-воздух" "Метеор" для Вооруженных сил Германии.

Вслед за ранее размещенными заказами, контракт был заключен с компанией MBDA от имени Федерального ведомства Германии по вооружениям, информационным технологиям и техническому обслуживанию (BAAINBw) Объединенным офисом управления реализацией программы "Meteor".

Сообщение о заказе появилось спустя месяц после того, как бюджетный комитет Бундестага одобрил закупку 18 декабря 2025 года.

Как сообщал ЦАМТО, УР большой дальности "Метеор" разработана консорциумом европейских компаний под руководством MBDA в интересах ВС Швеции, Италии, Испании, Германии, Франции и Великобритании. Она предназначена для поражения существующих и перспективных воздушных угроз, от реактивных самолетов до малоразмерных БЛА и крылатых ракет, вне дальности прямой видимости в любое время суток и сложных метеоусловиях.

Ракета оснащена активной радиолокационной головкой самонаведения, каналом связи, позволяющим интегрировать ее в сетевое боевое пространство, и прямоточным воздушно-реактивным двигателем с регулируемой тягой, обеспечивающим высокую скорость полета на всей траектории полета до цели. Ракета может использоваться в условиях применения противником средств РЭП.

По имеющейся информации, "Метеор" может развивать максимальную скорость более 4М и поражать цели на дальностях до 200 км. Масса ракеты – 190 кг, длина – 3,7 м, диаметр – 178 мм.

Ракета была интегрирована на борт самолетов "Тайфун", "Рафаль", "Грипен", KF-21. В 2025 году началась интеграция "Метеор" на борт F-35. В ноябре 2025 года ВВС Бразилии подтвердили проведение успешных испытательных пусков ракеты с истребителя "Грипен E".

Бразилия
Великобритания
Германия
Испания
Италия
Франция
Швеция
F-35
Gripen NG
Rafale
Leonardo
MBDA
БПЛА
