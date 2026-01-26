Войти
Норвегия поставила Украине значительное количество ракет для ЗРК NASAMS

Источник изображения: bmpd.livejournal.com

ЦАМТО, 23 января. Норвегия поставила Украине значительное количество ракет для ЗРК NASAMS, говорится в заявлении на сайте правительства Норвегии.

"Системы ПВО NASAMS были переданы в дар рядом стран, включая США, Канаду и Литву, помимо Норвегии... Будучи владельцем системы, Норвегия недавно поставила Украине значительное количество зенитных ракет для NASAMS", – цитирует "РИА Новости" заявление правительства Норвегии.

Как напоминает агентство, в конце ноября 2024 года правительство Норвегии утвердило увеличение размера финансовой помощи Украине в 2025 году до, по меньшей мере, 3,2 млрд. долл., а также приняло решение о продлении Нансеновской программы помощи Киеву до 2030 года, расширив итоговую сумму поддержки до 13,9 млрд. долл. Из данных на официальном сайте Нансеновской программы ранее следовало, что она рассчитана на период с 2023 по 2027 год и предназначена для передачи военной и гражданской помощи Украине, изначально ее общая сумма составляла 75 млрд. крон (7,1 млрд. долл.).

