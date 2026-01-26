Войти
Мексика стала очередным заказчиком самолета ВТА C-130J-30 "Супер Геркулес"

Источник изображения: Фото: Spotter Magazine

ЦАМТО, 23 января. Мексика заказала первый тактический самолет ВТА C-130J-30 "Супер Геркулес", став первой страной в Латинской Америке, закупившей C-130J, сообщила 21 января компания Lockheed Martin.

Целью приобретения является обновление состоящих на вооружении устаревших самолетов современными C-130J-30 "Супер Геркулес". Стоимость покупки и сроки поставки пока не раскрываются.

Сообщение о приобретении ВВС Мексики самолета "Супер Геркулес" стало раскрытием информации о первом из двух экспортных контрактов на поставку C-130J, которые были заключены в конце декабря 2025 года. Пока не разглашается, кто стал вторым новым покупателем.

Выбрав C-130J-30, Мексика присоединяется к 24 другим странам, заказавшим более 560 самолетов данного типа.

ВВС Мексики будут эксплуатировать удлиненную версию C-130J, C-130J-30, которая обеспечивает дополнительные 4,5 м грузового пространства. Благодаря увеличенной дальности полета, эффективности расхода топлива и вместимости, C-130J-30 расширит возможности ВВС Мексики по перевозке войск и грузов.

Наличие опыта эксплуатации C-130 и имеющаяся инфраструктура обеспечат плавный переход на новую версию самолета.

По информации Lockheed Martin, ВВС Мексики эксплуатируют самолеты линейки C-130 "Геркулес" более 50 лет.

По данным The Military Balance 2025, в настоящее время на вооружении ВВС Мексики имеются два самолета C-130K-30 "Геркулес" (экспортный вариант C-130E) и коммерческий L-100-30.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Мексика
Продукция
C-130
Компании
Lockheed-Martin
