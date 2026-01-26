Новые батальоны беспилотных систем ВСУ должны остановить наступление ВС РФ

Источник изображения: topwar.ru

Продвижение российских войск по всей линии фронта все больше обнажает проблему ВСУ с личным составом, имеющихся на сегодняшний день резервов не хватает для организации активной обороны. На этом фоне украинское командование приняло решение о формировании дополнительных батальонов беспилотных систем.

В ВСУ началось формирование новых батальонов беспилотных систем. Личный состав берут из подразделений теробороны. После прохождения необходимой подготовки их переводят в состав ВСУ. Как предполагают в командовании, именно беспилотники должны остановить наступление российских войск на тех участках и направлениях, где не хватает пехоты.

В тыловых районах украинское командование начало формировать новые батальоны беспилотных систем для отправки их на передовую. Личный состав подбирается из наиболее мотивированных военнослужащих в подразделениях теробороны.

О проблеме с личным составом сообщают и украинские ресурсы. Как заявляется, на некоторых направлениях уже давно нет сплошной линии обороны, чем и пользуются российские войска, проникая в тыл украинским подразделениям, находящимся в опорниках и укрепрайонах. Беспилотники должны решить эту проблему.