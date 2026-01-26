Уведомление о планируемой закупке Сингапуром четырех базовых патрульных самолётов P-8A Poseidon

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 20 января 2026 года направило Конгрессу США уведомление о возможной предстоящей продаже Сингапуру по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) четырёх базовых патрульных самолетов Boeing P-8A Poseidon. Данная поставка одобрена Государственным департаментом США. Общая стоимость предполагаемой поставки составит 2,316 млрд долл, включая полный комплект оборудования и пакеты обучения и технической поддержки. Радиогидроакустические буи и вооружение в поставку не войдут, за исключением восьми 324-мм противолодочных торпед Mk 54 Mod 0 (видимо, для учебных целей).

Базовый патрульный самолет Boeing P-8A Poseidon ВВС Австралии (с) правительство Австралии

Министр национальной обороны Сингапура Чан Чунь Синг объявил о решении приобрести для ВВС Сингапура четыре американских базовых патрульных самолета Boeing P-8A Poseidon в ходе визита в Вашингтон 10 сентября 2025 года. Позднее министр сообщил, что самолеты Р-8А должны поступить на вооружение ВВС Сингапура "в начале 2030-х годов". В вооруженных силах Сингапура самолеты Р-8А должны заменить пять эксплуатируемых с 1993 года базовых патрульных самолетов Fokker 50 МРА Enforcer II, переоборудованных из турбовинтовых региональных пассажирских самолетов. В случае реализации закупки Сингапур станет одиннадцатым иностранным заказчиком самолетов Poseidon.

Базовый патрульный самолет Fokker 50 МРА Enforcer II ВВС Сингапура (с) ВВС Сингапура