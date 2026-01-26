Войти
Двигатели импортозамещенного Superjet 100 испытали на птицах

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press
Фото: Petrov Sergey / Global Look Press.

Двигатель ПД-8 для самолета Superjet 100 испытали при столкновении со стаей птиц

Работу двигателя ПД-8 для импортозамещенного самолета Sukhoi Superjet 100 испытали при столкновении со стаей птиц. Это был предпоследний цикл испытаний перед сертификацией борта, рассказали «Известия».

В Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) заявили, что тесты проводились на открытом стенде рыбинского «ОДК-Сатурн». Пока двигатели работали в максимальном взлетном режиме с тягой 8 т, из специальной пушки выпустили сразу четыре тушки (имитировавшие птиц).

В ходе тестов получилось отработать частые сценарии столкновения — тушки забрасывали в вентилятор силовой установки при скорости самолета 103 м/с. В ходе «нештатной» ситуации двигатель не повредился и остался управляемым.

В «Ростехе» изданию сообщили, что ПД-8 благодаря испытаниям подтвердил свою надежность и соответствие ключевым параметрам. Его будущая сертификация приблизит поставки импортозамещенных Superjet 100, которые запланированы уже в этом году.

По прогнозам исполнительного директора агентства «АвиаПорт» Олега Пантелеева, мотор получит сертификат не позднее чем во II квартале 2026 года.

В августе нескольких самолетов Sukhoi Superjet 100 (RRJ-95) нашли недостатки в конструкции фюзеляжа. Речь шла о 14 единицах авиатехники.

