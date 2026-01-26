Войти
В США высказались о возможности перехвата «Орешника» и «Искандера»

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости.

Профессор Постол: Ракеты «Орешник» и «Искандер» перехватить невозможно

Баллистические ракеты «Орешник» и ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер» невозможно перехватить. Об этом заявил профессор Массачусетского технологического института (MIT) и советник Пентагона Теодор Постол в эфире YouTube-канала.

По словам специалиста, «Орешник» летит по очень высокой траектории и сбрасывает боеголовку на очень большой высоте.

«Вы запустите ракеты-перехватчики, но и им понадобится время, чтобы выйти на цель. Они движутся со скоростью всего лишь в пару километров в секунду», — рассказал Постол, заметив, что к тому моменту контейнеры «Орешника» уже выпустят суббоеприпасы.

Помимо этого, профессор подчеркнул, что если намеренно маневрировать, как это может делать «Искандер», то ракета-перехватчик Patriot повторить боковые движения приближающегося «Искандера» не сможет.

Ранее удар российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по крупному скоплению бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области попал на видео.

