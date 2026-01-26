Боец ВС РФ рассказал о неуязвимости НРТК к воздействию РЭБ

Оператор Енот: НРТК неуязвимы к воздействию РЭБ при спутниковом управлении

Наземные робототехнические комплексы (НРТК) не восприимчивы к воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) при управлении с помощью спутниковой связи. Об этом 23 января сообщил оператор НРТК 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии Южного военного округа (ЮВО) в составе группировки «Центр» с позывным Енот.

«У него [НРТК «Курьер»] есть в комплекте ретранслятор, который цепляется, и на нем можно достаточно далеко уехать. У него используется пониженная частота управления, которую очень тяжело заглушить РЭБ, поэтому он будет управляться хорошо», — процитировало ТАСС.

По словам оператора, эффективно связываться по радиоканалам и при вражеской работе систем РЭБ.

Ранее, 2 января, военнослужащие Вооруженных сил (ВС) РФ группировки войск «Запад» уничтожили за прошедшие сутки военную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ), в число ликвидированных единиц вошли 46 тяжелых квадрокоптеров, 16 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, 12 НРТК, орудие «Гиацинт-Б», четыре миномета и гаубица L119. Уточняется, что в операциях принимали участие расчеты противовоздушной обороны (ПВО), а также мобильные огневые группы.