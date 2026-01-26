Россия продолжает совершенствовать автомат АК-12 (The National Interest, США)

TNI: "Калашников" продолжает модернизацию АК-12 на основании боевого применения

"Калашников" модернизировал модель АК-12 на основании опыта боевого применения двух предыдущих версий, пишет TNI. При этом конструкторы концерна посещали испытательные полигоны и действующие части в зоне СВО, чтобы наиболее эффективным образом собрать обратную связь для внесения улучшений.

Генеральный директор знаменитого российского концерна "Калашников" объявил, что компания дорабатывает АК-12 с учетом отзывов участников украинской кампании.

Долгое время считалось, что нужда — мать всех изобретений. В таком случае их отец — не кто иной, как опыт. По крайней мере, именно так дела обстояли с разработкой огнестрельного оружия. Более того, можно утверждать, что пулеметы на самом деле не были так уж необходимы — и принятие этого оружия на вооружение возымело непредвиденные последствия. Бесконечные окопы, вырытые на Западном фронте в годы Первой мировой войны, во многом стали результатом появления пулеметов, в корне изменивших саму динамику боя. Вместе с тем горькие уроки конфликта привели к появлению автомата.

Генеральный директор концерна "Калашников", главного российского производителя стрелкового оружия, заявил, что новое поколение семейства автоматов АК-12 — полностью "результат опыта боевого применения" предыдущих серий.

"Могу привести пример модернизации нашего основного автомата АК-12. В настоящее время концерн ведет серийное изготовление уже третьего поколения этого изделия. Так называемый автомат АК-12 в модификации 2023 года был защищен всеми необходимыми видами испытаний в 2023 году. Он появился полностью по результатам опыта боевого применения предыдущих двух версий — 2018 и 2021 годов", — пояснил Алан Лушников, генеральный директор концерна "Калашников" и член Союза машиностроителей России.

В интервью российским информагентствам Лушников добавил, что ключевым фактором модернизации АК-12 третьего поколения стал прямой контакт конструкторов с военнослужащими на боевом дежурстве. Сообщается, что конструкторы оружейной фирмы посещали испытательные полигоны и действующие части в зоне СВО, разговаривали с военнослужащими, собирали обратную связь.

Едва ли конструкторы находились непосредственно на линии фронта, но они получали отзывы от военнослужащих, использовавших АК-12 в бою.

"Это непростая работа: вся собранная информация должна быть систематизирована, все изменения необходимо внести в конструкторскую документацию и согласовать с заказчиком. Так что, это не очень быстрые процессы, но справедливости ради надо сказать, что бюрократические проволочки стали решаться намного быстрее, чем раньше", — заключил Лушников.

Настоящие улучшения в АК-12 — или русские опять приукрашивают?

В репортажах не уточняется, какие именно усовершенствования были внесены в конструкцию АК-12 и поступили ли модернизированные автоматы в производство.

Партия автоматов АК-12К — укороченного варианта автомата с газоотводным механизмом под патрон 5,45×39 мм — поступила в войска в октябре 2025 года. Концерн "Калашников" не уточнил, сколько единиц было в этой партии. Тем не менее, в отличие от танков или самолетов, которые обычно поставляются чуть ли не штучно, российские оружейники действительно производят автоматы сотнями или даже тысячами. Но даже этого все равно недостаточно для удовлетворения спроса.

Характеристики АК-12

АК-12 — это модернизированная версия АК-74, который, в свою очередь представляет собой доработанный АК-47, прославившийся еще в годы холодной войны. АК-12 — последний в многочисленном семействе автоматов, предположительно разработанном самим Михаилом Калашниковым под занавес Второй мировой войны и серьезно доработанном вскоре после ее окончания. Сейчас ведутся споры о том, действительно Калашников так ли хорошо разбирался в оружии, но отныне и впредь его имя будет неразрывно связано с АК-47.

Калибр: 5,45×39 миллиметров

Длина ствола: 415 миллиметров

Общая длина: 880-940 миллиметров (регулируется)

Вес: 3,3–3,5 килограммов (пустой)

Емкость магазина: 30 патронов (стандартный)

Режимы ведения огня: одиночный / автоматический (более старые модели имели отсечку в два выстрела)

Тип автоматики: газоотводная с длинным ходом поршня

Крепление оптических приборов: планка Пикатинни на крышке ствольной коробки и ствольной накладке

Эргономика: складной телескопический приклад

Возможность установки предобъективных оптических приборов: есть

Крепления для навесного оборудования: планка Пикатинни на цевье снизу, по бокам (съемные)

Улучшенная конструкция: откидная пылезащитная крышка, свободноплавающий ствол, штатные сошки для более жесткой фиксации ствола на земле.

Варианты: АК-15 (7,62×39 миллиметров), АК-19 (5,56×45 миллиметров НАТО) и АК-12К с укороченным стволом.

"Калашников" вызывает серьезную озабоченность

Компания, ныне известная сейчас как концерн "Калашников", была основана почти на век раньше рождения знаменитого российского оружейника. Ее основал в 1807 году царь Александр I под названием Ижевский оружейный завод. После Гражданской войны предприятие осталось под контролем государства и до 2013 года носило название Ижевский машиностроительный завод.

В последние годы "Калашников" поставлял до 95% всего стрелкового оружия в России и экспортировал его в 27 стран.

В последние десятилетия Кремль стремился заменить устаревшие модели Калашникова, включая АК-47, АКМ и АК-74, современным и более производительным оружием. Однако многие участники спецоперации на Украине вынуждены до сих пор пользоваться устаревшим — поскольку десятки тысяч единиц были изъяты из обширных запасов российской армии.

Помимо уничтоженных танков и самолетов, Москва отчаянно пытается восполнить нехватку пехотного оружия, и концерн "Калашников" наращивает производство. В 2020 году был заключен контракт на поставку свыше 40 тысяч АК-12 российским военным, и последняя партия поступила в начале 2023 года. С тех пор Кремль ищет дополнительные автоматы для бесконечного притока войск в зону боевых действий.

За свою 30-летнюю журналистскую карьеру Питер Сучу опубликовал более 3 200 статей в сорока журналах и сетевых изданиях. Регулярно пишет о военной технике, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политике и международных делах. Также публикуется в Forbes и Clearance Jobs. Живет в Мичигане.