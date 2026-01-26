Войти
Китайские спутники вымотали аппараты Starlink в космосе

Фото: Sam Wolfe / Reuters
Спутники Китая вынудили аппараты Starlink совершить 150 тыс. уклонений в космосе

Аппараты системы Starlink за 2025 год вынужденно совершили около 150 тысяч уклонений от китайских спутников и космического мусора. Это их «выматывает», говорится в отчете компании SpaceX, поданном в Федеральную комиссию по связи (FCC) США, с которым ознакомилось издание South China Morning Post (SCMP).

В документе отмечается, что с 1 июня по 30 ноября спутники Starlink выполнили 148 696 маневров, чтобы предотвратить столкновения. Существенная часть таких случаев пришлась на объекты китайского производства. Для SpaceX наибольшую угрозу представляет экспериментальный спутник Honghu-2, разработанный китайской компанией Hongqing Technology, только на него одного пришлось 1143 уклонения.

В отчете были перечислены 20 самых опасных для спутников Starlink объектов на орбите, из-за которых аппараты вынуждены были менять траекторию, и семь из них оказались связаны с КНР. В компании объяснили, что маневры для предотвращения столкновений тратят топливо и изнашивают спутники, сокращая срок их эксплуатации.

Кроме того, в будущем ситуация станет еще более трудной, поскольку число аппаратов на орбите растет, как и объемы космического мусора. Также угрозу представляют конкурирующие спутниковые мегасозвездия (группировки из тысяч искусственных спутников, созданные, чтобы обеспечить глобальный интернет).

Ранее Китай увидел в спутниках Starlink угрозу национальной безопасности. Уже были зафиксированы несколько сближений спутника с китайской орбитальной станцией и распад еще одного аппарата.

