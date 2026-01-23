Военный спрей остановит любое кровотечение за одну секунду

Спрей от ран

Исследователи из Корейского института передовых наук и технологий завершили тестирование инновационного спрея для экстренной остановки кровотечений любой сложности. Изначально это была военная разработка, основанная на современных достижениях биоинженерии и материаловедения. Она оказалась столь удачной, что получила Президентскую премию KAIST Q-Day 2025 года и Премию министра национальной обороны на Национальной академической конференции KAIST-KNDU 2024 года.

Спрей состоит из трех компонентов: альгината, геллановой камеди и хитозана. Первые два вступают в реакцию с ионами кальция в крови, образуя плотный гидрогель. Хитозан химически связывается с компонентами крови, усиливая коагуляцию и биологический гемостаз. Весь процесс занимает около секунды, в результате чего образуется надежный физический барьер на пути потока крови, который также обеспечивает химическую защиту раны. Мелкие частицы в составе спрея проникают в раны любой формы и глубины, включая рваные. Гель впитывает кровь до 725 % собственного веса, за счет чего расширяется и полностью заполняет рану. При этом сохраняется высокая адгезия, а прочность барьера достигает 40 кПа, что сдерживает даже сильный напор крови. В такой «заплатке» жизнеспособность клеток сохраняется выше 99%, а антибактериальная эффективность достигает 99,9 %. Спрей уже протестировали на животных и не выявили никаких побочных эффектов, ткани в ране нормально восстанавливаются после остановки кровотечения, включая заживление кровеносных сосудов. Препарат в течение двух лет тестировали в неблагоприятных климатических условиях, чтобы убедиться, что он сохраняет свои свойства при повышенной влажности и перепадах температуры. Это пригодится не только военным, но и спасателям, а также позволит делать запасы средств первой помощи в труднодоступных районах.

Александр Мартыненко