В Зеленограде запущена линия корпусирования чипов

В России запущена линия по корпусированию чипов

Специалисты Зеленоградского нанотехнологического центра (ЗНТЦ), которые, к слову, занимаются отечественным литографическим оборудованием, запустили производственную линию корпусирования полупроводниковой продукции с применением полимерных материалов.

Отметим, что данная технологическая операция является критически важным этапом при производстве полупроводников, на котором кремниевые кристаллы превращаются в полноценные чипы, готовые к применению в широком спектре техники. Новая линия, занимающая площадь 1350 м², рассчитана на ежемесячный выпуск порядка 100 000 изделий следующих типов:

  • PBGA, до 1000 выводов;
  • FC-BGA, до 2500 выводов;
  • HFCBGA, до 8000 выводов.

Техпроцесс в тестовом режиме уже тщательно отработан на российских чипах «Эльбрус», «Миландр», а также «НМ-Тех». Проект, поддержанный Минпромторгом, потребовал 1,4 млрд рублей инвестиций и направлен на снижение зависимости российских компаний от зарубежных производителей — на сегодняшний день почти 95 % микросхем корпусируются в пластик за границей.

Макс Антонов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
