Президент Чехии призвал ЕС готовиться к самообороне без США

Петр Павел заявил о готовности Евросоюза к самостоятельной обороне без США

Президент Чехии Петр Павел высказал мнение, что страны Европы должны быть способны самостоятельно обеспечивать свою безопасность без опоры на США.

Европейские страны – участники НАТО должны быть готовы самостоятельно обеспечивать свою безопасность, даже если между ними и США возникнут разногласия, считает президент Чехии. Петр Павел заявил: "Если по какой-то причине США не смогут участвовать в защите Европы или не будут в этом заинтересованы, мы должны иметь стопроцентную возможность обеспечить [безопасность] самостоятельно", передает ТАСС.

Президент Чехии отметил, что Евросоюз располагает достаточными экономическими и военными ресурсами для самостоятельной обороны. По его словам, НАТО будет заинтересовано в укреплении европейского фланга ради независимости Европы от США в сфере безопасности.

Павел также подчеркнул, что даже если ситуация вокруг Гренландии не приведет к обострению внутри альянса, европейским членам НАТО все равно следует стремиться к большей самостоятельности и укреплению оборонительных возможностей.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что большинство европейских стран не смогли бы функционировать без американской военной поддержки.

Позднее газета Politico сообщила, что ЕС потерял доверие к США на фоне ситуации с Гренландией, а европейские чиновники считают, что разлад между ЕС и США неизбежен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, после резких угроз союзникам Трамп объявил о будущей сделке по Гренландии и Арктике, а напряжение в НАТО удалось снизить благодаря дипломатической стратегии генсека альянса.

Тимур Шайдуллин