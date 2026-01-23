Зачем Минобороны создало особые условия для нового рода войск

Самым популярным родом войск для заключения контракта с Минобороны РФ стали войска беспилотных систем (ВБС). Для привлечения добровольцев-дроноводов им созданы поистине уникальные условия службы – но зато к кандидатам предъявляются и весьма суровые требования. Какие именно и почему именно в ВБС идет столь строгий отбор?

Для вновь созданных войск беспилотных систем (ВБС) по всей России активно идет набор военнослужащих по контракту. "На пунктах отбора на военную службу по контракту во всех регионах страны продолжается работа в интересах комплектования подразделений войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации <...> Отбор проводится на должности операторов БПЛА, инженеров, техников и другие специальности", – информирует Минобороны России.

Происходящее необычно – в частности, с точки зрения строгого конкурса при подборе кандидатов. Новшеством является и то, что желающие служить в ВБС могут прямо в военкомате познакомиться с некоторыми образцами оборудования, используемого в войсках, и даже "поуправлять" FPV-дроном на тренажере. С кандидатами беседуют представители ВБС, они же и осуществляют первичный конкурсный отбор, определяя базовый уровень кандидата.

Предпочтение оказывается тем, кто раньше служил в авиачастях, подразделениях спецназначения или разведке, а также операторам дронов, авиамоделистам и специалистам в областях IT, электроники и радиотехнических систем. Ну и, разумеется, операторам БПЛА, которые уже широко применяются и в хозяйственной, информационной и спортивной сферах.

Кстати, необходимые для пилотов FPV-дронов навыки есть у киберспортсменов и геймеров – развитая мелкая моторика, реакция, тем более что геймпад не слишком отличается от пульта управления FPV-дроном. Важными качествами кандидата, если говорить о пилотах, также являются хороший вестибулярный аппарат и стрессоустойчивость. ВБС необходимы люди образованные, технически грамотные и, что очень важно, инициативные, творческие.

Война вообще не терпит шаблонных действий, жестоко наказывает за них, но то, что связано с беспилотниками, требует особой изобретательности, гибкости и постоянной динамики. Так что неслучайно большая часть заключивших контракт – молодые люди.

Целевой набор добровольцев в беспилотные войска вызывает ассоциацию с комсомольским призывом в советские времена, когда наиболее активную и патриотически настроенную молодежь звали на ударные стройки, в ряды Вооруженных сил или в правоохранительные органы – словом, туда, где особенно были нужны энтузиазм и инициатива. Как и в данном случае.

Для особых кандидатов – особые условия прохождения службы.

"Для военнослужащих войск беспилотных систем предусмотрен контракт на срок от одного года, прохождение службы предусмотрено только в подразделениях войск беспилотных систем с обязательным курсом обучения управлению дронами различного типа, выплаты за уничтожение целей, а также гарантированное увольнение по истечении срока контракта при нежелании заключить новый", – сообщили в МО РФ.

Напомним, что в настоящее время, на период СВО, действует особый правовой режим, который существенно ограничивает возможности военнослужащих контрактной службы на увольнение даже после истечения срока контракта. То есть независимо от изначально установленного срока контракта он автоматически продлевается. Но, как мы видим, для контрактников ВБС делается исключение, как и в вопросе невозможности по решению командования перевода дроновода в другие войска, например, в пехоту или в артиллерию.

Такие исключительные условия для контрактников-дроноводов подчеркивают то значение, которое придает МО войскам беспилотных систем, а также то обстоятельство, что в сжатые сроки необходимо их наполнить большим количеством специалистов различного профиля.

Это и управленцы, и инженеры, связисты и специалисты-оружейники. Но прежде всего это, конечно, операторы БПЛА. Во-первых, они и будут самой большой по численности составляющей ВБС – их требуется больше всего. При этом их подготовка – едва ли не самая сложная и многофакторная. Кстати, именно эта специальность в ВБС сопряжена с наибольшим риском – неприятель ведет целенаправленную охоту на операторов БПЛА.

Пилот БПЛА должен обладать серьезным набором знаний и умений. Он должен быть технически грамотным человеком, способным не только пилотировать БПЛА, но и в совершенстве знать матбазу, владеть техникой сбора, пайкой, 3D-моделированием, иметь навыки взрывотехника, позволяющие работать с боевыми частями дронов. Помимо этого, он должен иметь разведывательные навыки, способность к анализу получаемой информации. Дроноводу необходимо уметь выбрать и замаскировать позицию. И наконец, он, как каждый военнослужащий, должен уверенно владеть индивидуальным оружием, иметь навыки боевого выживания и тактической медицины.

Если учесть, что базовая подготовка занимает три месяца, становится понятным, почему на контракт стараются брать людей, имеющих хотя бы часть перечисленных умений. К этому можно добавить высокий уровень ответственности и способность быстро принимать решения. В известной степени операторов БПЛА можно сравнить со снайперами. Такие же "индивидуалисты" на поле боя, и тоже солдатская элита.

Некая привилегированность их специальности является необходимым условием их успешного функционирования.

В настоящий момент войска беспилотных систем включают в себя бригаду, четыре полка и два центра. Для боевого применения они прикомандировываются к конкретной группировке и действуют в ее интересах. Как, например, огнеметные системы находятся в структуре войск РХБЗ и выделяются в тактические группы как средства усиления. То есть дроноводы действуют в оперативном подчинении командования группировки или того формирования, к которому они прикреплены.

Впрочем, логика развития такова, что беспилотные системы, прежде всего разведывательные и транспортные (эвакуационные), войдут в штатные структуры линейных частей и подразделений (вплоть до отделения). Так, например, дроны используются железнодорожными войсками для контроля путей на предмет неисправностей и заложенных взрывных устройств. То есть подготовка операторов БПЛА и персонала для их обслуживания для других войск также ляжет на ВБС. Исходя из этого, массовая подготовка инструкторов ведется с расчетом не только на нужды самих войск беспилотных систем, но и на обучение операторов для всех Вооруженных сил.

Боевые действия на Украине стали беспилотной революцией в военном деле. Поэтому и формирование ВБС идет в жестких временных рамках, и их кадровое обеспечение получило высший приоритет в мобилизационной системе.

Параллельно создается система подготовки и обучения не только специалистов, но и командных кадров. Так, офицеров для ВБС готовят на специализированных кафедрах в военных вузах, в ВУЦ при гражданских университетах, а также планируется создание военного училища беспилотных систем. Кроме того, уже действующие офицеры проходят переподготовку в Центрах беспилотных систем.

В ВСУ беспилотные войска были созданы на год раньше, чем в ВС РФ – в начале 2024-го. Значительную роль в развитии беспилотных сил противника играли небоевые структуры, лишь косвенно относящиеся к МОУ – волонтерские структуры, совместные проекты ВСУ и Минцифры, консорциумы производителей и импортеров оборудования. Предполагалось, что отсутствие жесткой вертикали будет стимулировать инициативу и позволит гибко и оперативно отвечать на все вызовы и обеспечит динамичное развитие СБС.

Поначалу эти самодеятельные структуры вызвали бурное развитие направления и сумели привлечь огромные денежные средства. Однако в силу отсутствия жесткого контроля и единоначалия большая часть средств оказалась разворована, а стихийность и голый энтузиазм оказались плохой базой для плановой работы.

Сработала старая истина "система бьет класс". Несмотря на временную фору, техническую и финансовую помощь Запада, хорошо организованная и структурированная российская система оказалась эффективнее, чем разрозненные самодеятельные украинские проекты. Тем более что в пассионарности и энтузиазме наши "дроновые фанаты" не уступают украинским.

Глава Минобороны Андрей Белоусов ранее заявлял, что завершить формирование войск беспилотных систем планируется в 2026 году, и, судя по предпринимаемым усилиям, эта задача будет выполнена. Есть все шансы, что наши Вооруженные силы будут самыми передовыми на планете в вопросе создания и применения беспилотных систем. Тем более что, как сообщает Минобороны РФ, войска беспилотных систем уже стали наиболее популярным местом службы среди молодых людей.

Борис Джерелиевский