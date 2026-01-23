Путин призвал оснащать ВС РФ умной техникой на базе отечественных решений

Президент добавил, что это относится и к гражданской сфере

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ должны оснащаться умной техникой на базе российских решений. На это указал президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию отечественной интегральной электроники.

Путин: вооружения становятся требовательными к электронной компонентной базе

"Очевидно, что армия России должна оснащаться умной техникой на базе наших собственных решений", - сказал глава государства, добавив, что это относится и к гражданской сфере.