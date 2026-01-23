Войти
Белоруссию уличили в перепродаже российских технологий

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости
MWM: Индия получает российские технологии ударных БПЛА через Белоруссию

Индия получает российские технологии ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) через Белоруссию, пишет издание Military Watch Magazine (MWM).

Журнал заметил, что Вооруженные силы (ВС) Индии начали получать ударные БПЛА «Беркут-БМ» белорусского производства. По данным издания, оснащенный двигателем производства китайской компании Swiwin реактивный дрон развивает скорость 0,34 числа Маха, имеет дальность полета 150 километров и «оптимизирован для быстрого захода на цель, пикирования и точного поражения стационарных или движущихся целей».

MWM пишет, что «Беркут-БМ» разработан при поддержке России, ВС которой «стали самыми опытными в мире в использовании одноразовых беспилотников для нанесения ударов».

В ноябре начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Руслан Чехов рассказал об использовании российских и китайских беспилотных летательных аппаратов для ведения разведки.

