Хабаровский судостроительный завод перешел в собственность региона

Акции АО "Хабаровский судостроительный завод" (ХСЗ) переданы краевому Центру содействия и поддержки промышленности. Об этом в четверг, 22 января, сообщает Sudostroenie.info со ссылкой на Минпромторг Хабаровского края.

По данным регионального ведомства, соответствующие изменения внесены в устав предприятия. После его регистрации в ФНС состоится назначение нового генерального директора завода.

В цехе Хабаровского судостроительного завода ОСК

Перевод ХСЗ в собственность Хабаровского края проведён по поручению губернатора Дмитрия Демешина. В настоящее время решается вопрос по контрактации предприятия. Как отметил первый заместитель председателя правительства края Сергей Абрамов, губернатором поставлена задача не просто сохранить завод и коллектив, а загрузить предприятие заказами.

"Прошу министерство промышленности и торговли края проанализировать все федеральные программы Минпромторга России, которые мы можем использовать для финансирования проектов по строительству судов на ХСЗ", – заявил Сергей Абрамов.

Предварительный производственный план предприятия уже составлен. После назначения нового руководителя документ обновят с учетом региональной программы "Развитие судоходства на реке Амур", добавили в краевом Минпромторге.

Напомним, что ранее ХСЗ входил в состав Объединённой судостроительной корпорации (ОСК). Передача предприятия в краевую собственность согласовали с Минпромторгом России в августе 2025 года.

Хабаровский судостроительный завод специализируется на строительстве морских и речных судов, судов на воздушной подушке, катеров. В 2018 году рассматривалась возможность разместить на ХСЗ заказ от Минобороны на строительство восьми катеров на воздушной подушке модернизированного проекта 12061 "Мурена". Речь шла о длительном контракте до 2027 года.