Войти
Flotprom

Хабаровский судостроительный завод перешел в собственность региона

303
0
0

Хабаровский судостроительный завод перешел в собственность региона

Акции АО "Хабаровский судостроительный завод" (ХСЗ) переданы краевому Центру содействия и поддержки промышленности. Об этом в четверг, 22 января, сообщает Sudostroenie.info со ссылкой на Минпромторг Хабаровского края.

По данным регионального ведомства, соответствующие изменения внесены в устав предприятия. После его регистрации в ФНС состоится назначение нового генерального директора завода.

В цехе Хабаровского судостроительного завода

ОСК


Перевод ХСЗ в собственность Хабаровского края проведён по поручению губернатора Дмитрия Демешина. В настоящее время решается вопрос по контрактации предприятия. Как отметил первый заместитель председателя правительства края Сергей Абрамов, губернатором поставлена задача не просто сохранить завод и коллектив, а загрузить предприятие заказами.

"Прошу министерство промышленности и торговли края проанализировать все федеральные программы Минпромторга России, которые мы можем использовать для финансирования проектов по строительству судов на ХСЗ", – заявил Сергей Абрамов.

Предварительный производственный план предприятия уже составлен. После назначения нового руководителя документ обновят с учетом региональной программы "Развитие судоходства на реке Амур", добавили в краевом Минпромторге.

Напомним, что ранее ХСЗ входил в состав Объединённой судостроительной корпорации (ОСК). Передача предприятия в краевую собственность согласовали с Минпромторгом России в августе 2025 года.

Хабаровский судостроительный завод специализируется на строительстве морских и речных судов, судов на воздушной подушке, катеров. В 2018 году рассматривалась возможность разместить на ХСЗ заказ от Минобороны на строительство восьми катеров на воздушной подушке модернизированного проекта 12061 "Мурена". Речь шла о длительном контракте до 2027 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
ОСК
Проекты
12061 Мурена
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.01 09:51
  • 13688
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.01 09:10
  • 96
МС-21 готовится к первому полету
  • 23.01 09:04
  • 6
Касательно "ФЛОТ УМИРАЕТ БЕЗ АВИАНОСЦА: Сивков о предательстве интересов России | Безруков и Сивков"
  • 23.01 07:13
  • 0
Статья: "Russia Will Never Be an ‘Aircraft Carrier Superpower’ Like America"
  • 22.01 19:34
  • 1
«Били, будут бить и добьют». Смогут ли США стереть Иран с лица земли?
  • 22.01 17:24
  • 1
В США назвали главную проблему армии России
  • 22.01 13:00
  • 1
Бундесвер испытывает конопляные волокна в качестве армирующего материала
  • 22.01 03:18
  • 0
О стратегии, тактике, и требованиях к бронетанковой технике в СА 60-80-ых гг. XX в.
  • 22.01 00:32
  • 1
В США новый российский «Амур» сочли обреченным
  • 22.01 00:06
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о сражении между M1E3 Abrams и Т-14 «Армата»"
  • 21.01 23:11
  • 1
Как остаться в живых, если грянет третья мировая: Россия предрекла Британии "конец" (The Mirror, Великобритания)
  • 21.01 22:51
  • 4
Озвучены некоторые данные о нашем «аналоге» Starlink
  • 21.01 19:09
  • 5
Суд арестовал имущество и деньги Чубайса в рамках нового иска «Роснано»
  • 21.01 11:02
  • 1
Новый выставочный центр «Буран» открылся в Музейном комплексе в Верхней Пышме
  • 21.01 03:05
  • 0
Сравнение платформы "Армата" с запускаемым в серию в этом году Т-90М2 (по имеющейся о них информации))