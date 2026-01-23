Войти
РИА Новости

ФСБ заявило, что в 2025 году западную взрывчатку применяли для ж/д диверсий

301
0
0
Бойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Макеев

Степанец: в 2025 году западную взрывчатку впервые применили для диверсий на ж/д

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв - РИА Новости. Противник впервые применил западные образцы взрывчатки для диверсий на железной дороге в 2025 году на территории Северо-Запада, сообщил заместитель начальника УФСБ России по Петербургу и Ленинградской области Сергей Степанец.

"В 2025 году противником на территории Ленинградской и Псковской областей впервые с момента начала СВО совершены террористические акты с применением западных образцов взрывчатых веществ для уничтожения грузовых составов и железнодорожного полотна. С учетом новых вызовов был разработан и успешно реализован комплекс межведомственных мероприятий по осмотру уязвимых участков местности, а также сеть железнодорожной инфраструктуры в зоне ДТА (диверсионно-террористического акта - ред.)", - сказал Степанец на коллегии в управлении на транспорте МВД России по СЗФО.

Он добавил, что основные части взрывного устройства переданы на экспертизу специалистам-взрывотехникам, что в будущем поможет настроить поисковое оборудование таким образом, чтобы эффективно и точно обнаружить и обезвредить взрывчатое вещество.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.01 09:51
  • 13688
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.01 09:10
  • 96
МС-21 готовится к первому полету
  • 23.01 09:04
  • 6
Касательно "ФЛОТ УМИРАЕТ БЕЗ АВИАНОСЦА: Сивков о предательстве интересов России | Безруков и Сивков"
  • 23.01 07:13
  • 0
Статья: "Russia Will Never Be an ‘Aircraft Carrier Superpower’ Like America"
  • 22.01 19:34
  • 1
«Били, будут бить и добьют». Смогут ли США стереть Иран с лица земли?
  • 22.01 17:24
  • 1
В США назвали главную проблему армии России
  • 22.01 13:00
  • 1
Бундесвер испытывает конопляные волокна в качестве армирующего материала
  • 22.01 03:18
  • 0
О стратегии, тактике, и требованиях к бронетанковой технике в СА 60-80-ых гг. XX в.
  • 22.01 00:32
  • 1
В США новый российский «Амур» сочли обреченным
  • 22.01 00:06
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о сражении между M1E3 Abrams и Т-14 «Армата»"
  • 21.01 23:11
  • 1
Как остаться в живых, если грянет третья мировая: Россия предрекла Британии "конец" (The Mirror, Великобритания)
  • 21.01 22:51
  • 4
Озвучены некоторые данные о нашем «аналоге» Starlink
  • 21.01 19:09
  • 5
Суд арестовал имущество и деньги Чубайса в рамках нового иска «Роснано»
  • 21.01 11:02
  • 1
Новый выставочный центр «Буран» открылся в Музейном комплексе в Верхней Пышме
  • 21.01 03:05
  • 0
Сравнение платформы "Армата" с запускаемым в серию в этом году Т-90М2 (по имеющейся о них информации))