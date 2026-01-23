ФСБ заявило, что в 2025 году западную взрывчатку применяли для ж/д диверсий

Степанец: в 2025 году западную взрывчатку впервые применили для диверсий на ж/д

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв - РИА Новости. Противник впервые применил западные образцы взрывчатки для диверсий на железной дороге в 2025 году на территории Северо-Запада, сообщил заместитель начальника УФСБ России по Петербургу и Ленинградской области Сергей Степанец.

"В 2025 году противником на территории Ленинградской и Псковской областей впервые с момента начала СВО совершены террористические акты с применением западных образцов взрывчатых веществ для уничтожения грузовых составов и железнодорожного полотна. С учетом новых вызовов был разработан и успешно реализован комплекс межведомственных мероприятий по осмотру уязвимых участков местности, а также сеть железнодорожной инфраструктуры в зоне ДТА (диверсионно-террористического акта - ред.)", - сказал Степанец на коллегии в управлении на транспорте МВД России по СЗФО.

Он добавил, что основные части взрывного устройства переданы на экспертизу специалистам-взрывотехникам, что в будущем поможет настроить поисковое оборудование таким образом, чтобы эффективно и точно обнаружить и обезвредить взрывчатое вещество.