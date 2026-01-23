Британца спросить забыли: как упреки Трампа влияют на политическое отчаяние Лондона

Артемий Атаманенко — о многослойном кризисе политической системы Великобритании в новых конфигурациях мировой политики и ближайших перспективах нынешнего правительства

Уже далеко не секрет, что на международной арене Великобритания очень хочет видеть себя одним из лидеров политического Запада. На это указывает и активная роль премьера Кира Стармера в работе "коалиции желающих", и столетнее соглашение с Украиной.

Однако в текущей ситуации мы наблюдаем ряд сложностей относительно внутренней согласованности действий стран Евросоюза, блока НАТО и традиционного западного мира вообще. Пока президент США Дональд Трамп напролом идет к своей цели в виде Гренландии и в целом, по его мнению, укреплению американской безопасности, остальные товарищи по объединению оказываются в ситуации растерянности. Общая непредсказуемость мировой политики за последние годы возросла колоссально.

С учетом всех этих факторов амбиции Великобритании, еще недавно даже имевшие свои плоды на политической арене континентальной Европы, сейчас все больше похожи на жесты политического отчаяния.

"Очень глупое решение"

Еще 22 мая 2025 года между Великобританией и Маврикием было подписано соглашение о передаче островов Чагос под суверенитет последнего. Но большинство людей об этом шаге (да и в целом, думаю, о существовании этих островов) узнали лишь несколько дней назад — когда Трамп упрекнул Лондон в расточительстве.

Здесь стоит отметить, что история этих территорий с самого начала гораздо более запутанная, чем видится на первый взгляд.

Острова в XX веке являлись заморской территорией Великобритании, а на главном острове Диего-Гарсия находилась вспомогательная база ВМС. С 1966 года база отдана в аренду США, а местное население принудительно депортировано с возможностью материальной компенсации. Несмотря на получение Маврикием независимости в 1968-м, острова остались частью Великобритании, к 1965 году был принят внутренний закон "О Британской территории в Индийском океане". В 2017 году Маврикий через Генеральную Ассамблею ООН обратился в Международный суд ООН, и в 2019-м суд принял консультативное решение о том, что отторжение островов в пользу Великобритании было незаконным. Последующая резолюция ГА призвала Великобританию передать территории Маврикию.

В итоге после долгих препирательств соглашение, с которого я начал, все же подписали. Однако оно оказалось скорее формальностью — согласно тексту острова тут же перешли в аренду Великобритании для того, чтобы военная база оставалась функционирующей.

Эта ситуация не устроила ООН, со стороны которой уже в июне 2025-го поступило требование вернуть острова полностью и свернуть на них американо-британское военное присутствие. И здесь — 5 января 2026 года через Палату лордов было внесено дополнение, согласно которому от чагосцев требуется проведение референдума, по результатам которого уже будет приниматься решение о полной деколонизации. Это же дополнение предполагает, что при невозможности в таком случае поддерживать военный контингент все арендные выплаты моментально прекращаются.

Дальше начинается самое интересное. В мае Государственный департамент США выпустил официальное заявление, в котором поддержал сделку. "Администрация Трампа уверена, что это соглашение обеспечит долгосрочное, стабильное и эффективное функционирование объединенной американо-британской военной базы на острове Диего-Гарсия… Президент Трамп выразил свою поддержку этому значительному достижению во время встречи с премьер-министром Стармером в Белом доме", — говорится там. А вот теперь — в январе 2026-го — Трамп вдруг решил, что это "проявление ОГРОМНОЙ ГЛУПОСТИ" (оригинальная орфография из постов политика в социальных сетях). Вспомнил он об этом в связи с актуализировавшейся темой приобретения Гренландии. По словам американского президента, передача островов Чагос — одна из причин, которые толкают его в эту сторону.

Проявление слабости

"Несомненно, Китай и Россия обратили внимание на это проявление абсолютной слабости [Великобритании]. Есть такие силы на международной арене, которые понимают только СИЛУ. Именно поэтому Соединенные Штаты Америки под моим руководством, спустя всего лишь год, уважают как никогда ранее", — сделал акцент в своих дальнейших высказываниях Дональд Трамп.

Выглядит так, что американский президент здесь немного лукавит. Прямо не говоря об этом и ссылаясь на некоторые неназванные "силы", фактически он словно заявляет о том, что США теперь тоже не признают Великобританию и считают ее слабой. По крайней мере, в лице Трампа.

Тут стоит отметить, что 47-й президент Штатов при своей любви к колким выражениям часто оказывается довольно отходчивым. К примеру, угрозы по введению 10-процентных тарифов странам ЕС после встречи в Давосе уже отменены. Но осадочек, что называется, все равно остается.

И этим осадком уже активно пользуются критики британского правительства.

Представители основной оппозиционной нынешнему правительству Консервативной партии, а также набирающей силу Reform UK выразили свою поддержку Трампу и раскритиковали государственное решение. В этой ситуации получается совсем странная позиция для страны, претендующей на значимую роль в мировой политике. Довольно жесткая критика звучит как от ключевого союзника, так и от внутренних противников текущего правительства. И это совсем не добавляет привлекательности ни общему политическому курсу Лондона, ни его исполнителям.

На заседании парламента 21 января Стармер заявил, что он и "Британия не отступят от наших принципов и ценностей по вопросу будущего Гренландии под угрозой пошлин". Он также заявил, что 22 января в страну прибудет премьер-министр Дании. Однако с учетом того, что Трамп вроде как договорился о "рамочной" сделке с НАТО, эти обсуждения рискуют стать никому не интересным проговариванием уже свершившихся событий.

В общем, смотрится это как очень поспешная попытка оправдания в ситуации, когда все валится из рук, а инициатива совсем не на стороне премьера и лейбористов.

По ком звонит колокол?

В мае 2026 года в Великобритании пройдут очередные выборы, на которых лейбористам предсказывают серьезное поражение. Думается, что они могут стать точкой предела терпения как британского общества, так и конкретно партии. Стармер и его имидж уже прочно ассоциируются с управленческим параличом и национальным унижением. Попытки продемонстрировать свою значимость оборачиваются для Великобритании полной рассинхронизацией внешней и внутренней политики. А повышенное внимание к международной повестке и внешним проектам вызывает у избирателей закономерные вопросы, выражающиеся (во всяком случае пока) в рейтингах одобрения. Представить ситуацию, в которой Лейбористская партия и лично Стармер остаются у власти, практически невозможно.

При этом ни одна из крупных партий сейчас не готова предложить обществу реальное решение экономических, демографических или миграционных проблем.

Общая динамика ситуации показывает системный кризис британской политической системы и политической элиты. Премьер-министры непрерывно сменяют один другого (начиная с Терезы Мэй в 2016 году) — и вот уже почти десятилетие это лишь усугубляет проблемы. Сам Стармер стал фактически запасным вариантом в связи с полураспадом Консервативной партии и продолжающейся идеологической пересборкой. Так что ожидания здесь изначально были крайне низкими.

Сложившаяся расстановка создает опасно располагающий климат для партий правого ресентимента или радикальных движений. Они могут предложить электорату ошибочно простые решения, которые способны сделать ситуацию еще хуже, а на международной арене повысить и так тревожащий градус конфликтности.

В какой-то момент политическая система Великобритании может "оздоровиться", но в ближайшей перспективе видна только глубокая яма. Там воображаемое величие страны в умах ее политиков никак не сочетается с реальными трудностями, на которые проще не обращать внимания в угоду ярким самопрезентациям на международной арене.

Артемий Атаманенко , Преподаватель Института общественных наук РАНХиГС

