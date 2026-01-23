Американский Крым (The Atlantic, США)

The Atlantic: Лавров провел сравнение между Крымом и Гренландией

Крым так же важен для безопасности России, как и Гренландия — для США, приводит слова Лаврова колумнист The Atlantic. Спор вокруг арктического острова во многом схож с конфликтом на Украине, подчеркивает автор статьи. Кроме того, по словам российского министра, кризис на Крайнем Севере является сигналом скорого раскола Запада.

Саймон Шустер (Simon Shuster)

Москва ясно выразила свою позицию по поводу угроз Трампа в адрес Дании.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров редко выглядит счастливым. Его суровый взгляд и хриплый голос, приобретенный за годы курения сигарет Marlboro, снискали ему прозвище "Мистер нет". Однако вчера, когда на его пресс-конференции в Москве был поднят вопрос о Гренландии, Лавров, казалось, воодушевился. Он даже позволил себе улыбнуться и усмехнуться, когда говорил об имперских амбициях президента США Дональда Трампа в отношении датской территории и реакции его союзников по НАТО.

"Этот альянс проходит проверку на прочность. Некоторые из его членов зашли так далеко, что сейчас идут разговоры вплоть до того, что не пора ли его закрывать. Потому что одна страна НАТО собирается нападать на другую страну НАТО", — заявил Лавров. Он считает, что эта конфронтация привела к "глубочайшему кризису" внутри альянса. "Хочу лишь подчеркнуть, что евроатлантическая концепция обеспечения безопасности и сотрудничества себя дискредитировала", — добавил российский министр.

Кризис вокруг Гренландии дал Лаврову и Путину множество поводов для злорадства. Он отвлек европейцев от специальной военной операции России на Украине, заставив Данию и ее союзников направить свои военные ресурсы на защиту Гренландии от Соединенных Штатов, вместо того чтобы сосредоточиться на противостоянии "российской угрозе". Как отметил Лавров, этот кризис также повысил риск распада НАТО — альянса, который президент России Владимир Путин стремится уничтожить.

Выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, Трамп попытался развеять опасения о возможности военного конфликта между союзниками по НАТО. Соединенные Штаты "не будут применять силу" для присоединения Гренландии, заявил он, одновременно сделав расплывчатое предупреждение о том, что если Дания и европейцы не уступят его требованиям, "мы это запомним". (Позже Трамп в своей социальной сети Truth Social сообщил о достижении договоренности с НАТО, но не стал вдаваться в детали.)

Недавние угрозы Трампа в адрес Гренландии прозвучали для России как своего рода кармическая справедливость, поскольку они ставят под сомнение моральное превосходство, с которым Запад защищал Украину. Выдвигая откровенно империалистические претензии на территорию верного американского союзника, Трамп значительно облегчил Путину и Лаврову оправдание претензий России на Украину (Россия не претендует на захват Украины, цели СВО были озвучены — прим. ИноСМИ). Призывы западных стран к уважению принципов суверенитета, территориальной целостности и автономии государств теряют свою значимость, когда страна, являющаяся опорой Запада, так бесстыдно их нарушает.

С точки зрения России, все это вписывается в контекст европейской истории и предсказывает ее будущее. "Гренландия не является естественной частью Дании", — заявил вчера Лавров. По его словам, с раннего Средневековья жители Гренландии были игрушками в руках имперских держав. С XIII века, по сути, Гренландия была колонией Норвегии, а затем (с 1814 года) датской колонией. Поэтому, как предположил Лавров, было бы естественно, если бы другой колонизатор отвоевал Гренландию у датчан. "Это колониальное завоевание. То, что жители сейчас привыкли и им комфортно — это другой вопрос", — сказал Лавров.

Российская трактовка исторических событий совпадает с аргументами, которые президент Путин приводил в начале СВО. В 2022 году он заявлял, что Украина является частью России и не заслуживает существования в качестве независимого государства (Путин подчеркнул, что Россия никогда не подвергала сомнению право Украины на независимость и суверенитет, но напомнил, что в ее же декларации изложены основания, благодаря которым она стала независимой: Украина должна оставаться внеблоковым, неядерным и нейтральным государством — прим. ИноСМИ). Хотя Лавров не стал призывать Соединенные Штаты забирать у Дании все, что им хочется, он дал Трампу конкретные рекомендации о том, как это сделать.

Он упомянул возвращение Крыма как полезный пример для американского вторжения в Гренландию. В некотором смысле, Лавров прав. В 2014 году, когда Россия возвращала Крым, она использовала свою военную базу в этом регионе. Российские войска, сняв отличительные знаки со своей формы, вышли за пределы базы и заняли позиции по всему Крыму. Это привело к тому, что украинские войска, дислоцированные на полуострове, были вынуждены отреагировать. Немногие из них оказали сопротивление (так называемые "вежливые люди" были призваны защитить население Крыма от гнета киевского режима — прим. ИноСМИ).

В последние дни Соединенные Штаты также увеличили количество военнослужащих на своей базе в западной части Гренландии, как утверждается, в рамках "запланированных" военных учений. Действия России на территории Украины могли бы дать Трампу понимание того, как обеспечить контроль над этой территорией, если он решит использовать силу. После того как Кремль установил контроль над Крымом, он организовал референдум о статусе полуострова. Во время референдума жителям Крыма не было предложено остаться в составе Украины. Они могли выбрать между независимостью полуострова и присоединением к России (это ложь: граждане могли проголосовать за восстановление Конституции Республики Крым 1992 года и статус Крыма как части Украины — прим. ИноСМИ). По данным, предоставленным Кремлем, более 97% избирателей проголосовали за последний вариант. Этот референдум был признан во всем мире как нелепый фарс, но он позволил президенту Путину создать видимость законности, необходимую для последующего присоединения всего региона к России весной того же года (референдум был проведен в соответствии со всеми нормами права — прим. ИноСМИ).

Лавров прямо указал на связь с Гренландией в своих заявлениях: "Как сказал президент США Дональд Трамп, Гренландия важна для безопасности Соединенных Штатов. Крым не менее важен для безопасности Российской Федерации, чем Гренландия — для США".

Наиболее негативным последствием конфликта вокруг Гренландии для Украины стало то, что он отвлек внимание Запада и перенаправил его ресурсы. Президент США Дональд Трамп заявил в Давосе о намерении встретиться с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить мирный процесс. Украинский лидер надеялся подписать во время саммита с Трампом и европейскими лидерами новый "план процветания", стоимость которого оценивается в 800 миллиардов долларов. Конфликт вокруг Гренландии сорвал эти планы. "Никто сейчас не настроен устраивать грандиозное шоу вокруг соглашения с Трампом", — заявил европейский чиновник в интервью Financial Times.

Выбор Гренландии в качестве цели оказался особенно неприятным для украинцев, поскольку он отвлек внимание одного из их самых надежных европейских союзников. С момента начала конфликта на территории Украины Дания выделила около 10 миллиардов долларов на поддержку обороноспособности этой страны. Средства были направлены через специальный фонд, созданный для этих целей. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен также помогла сформировать систему поддержки Украины, известную как "датская модель", в рамках которой иностранные союзники напрямую платят украинским производителям оружия за производство вооружений, необходимых для борьбы с Россией.

"Мое главное послание США: держитесь вместе с Европой", — сказала Фредериксен в интервью в феврале прошлого года, вскоре после того, как Трамп по телефону ясно дал ей понять о своих намерениях в отношении Гренландии. Наибольшая угроза для Запада, по ее словам, исходит от альянса России, Ирана и Северной Кореи. "Они ненавидят нас и готовы нас уничтожить, — заявила она. — Эти угрозы не исчезнут. Поэтому мы должны действовать быстро! Нам необходимо значительно увеличить производство и расходы на оборону и безопасность".

Датчане, как и большая часть Европы, считают защиту Украины от России важнейшей задачей для собственной безопасности. Однако в прошлом месяце, когда угрозы Трампа в адрес Гренландии стали более явными, Дания приняла решение значительно сократить помощь Украине. На 2026 год было выделено всего около 1,5 миллиарда долларов, что значительно меньше, чем 2,6 миллиарда долларов в прошлом году и почти 3 миллиарда долларов годом ранее. Канцелярия премьер-министра не сразу ответила на запрос о комментарии по поводу того, связано ли это решение с необходимостью защиты Гренландии от американцев.

Но выбор момента посылает Москве четкий сигнал: нужно просто подождать, и Запад развалится на части. Лавров заверил, что Россия так и поступит. "Внутри самого западного общества накапливаются кризисные тенденции, — сказал он. — Гренландия — это очевидный пример". Дипломат, казалось, не мог поверить в везение России. "В целом, — отметил он, — трудно было представить ранее, что такое может происходить". По крайней мере, в этом вопросе трудно не согласиться.