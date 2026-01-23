Испанская армия получила первые строевые бронетранспортёры VCR Dragon

16 января 2026 года в штаб-квартире 2-й бригады Испанского Легиона (Brigada "Rey Alfonso XIII" II de La Legión) сухопутных войск Испании в Альварес-де-Сотомайор (Вьяторе) в Альмерии (Испания) состоялась официальная церемония передачи вооруженным силам Испании первой строевой партии из 40 бронетранспортеров VCR (Vehículo de Combate sobre Ruedas) Dragon с колесной формулой 8x8. Машины были поставлены консорциумом испанских компаний Tess Defence (в составе Indra Sistemas, General Dynamics European Land Systems Santa Bárbara Sistemas, Escribano Mechanical & Engineering и Sapa Operaciones) и являются первыми из 348 единиц, заказанных по контракту 2020 года. На церемонии присутствовала министр обороны Испании Маргарита Роблес и высшее командование вооруженных сил Испании.

Первые полученные испанской армии строевые бронетранспортёры VCR Dragon 8x8. Альварес-де-Сотомайор (Вьятор), 16.01.2026 (с) министерство обороны Испании

Консорциум Tess Defence был cформирован специально для разработки и производства в Испании бронетранспортеров VCR Dragon и другой бронетехники нового поколения. В составе консорциума предприятию General Dynamics European Land Systems Santa Bárbara Sistemas (GDELS-SBS, входящему в состав европейского отделения корпорации General Dynamics - General Dynamics European Land Systems - GDELS) принадлежит 26%, а Indra Sistemas, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) и Sapa Operaciones - по 24,66%. С июня 2024 года руководящая роль в консорциуме принадлежит Indra Sistemas, получившей контрольный пакет акций (51,001%) в результате соглашения о приобретении дополнительных 26,33% у трех других партнеров (Sapa Placencia, GDELS-Santa Bárbara Sistemas и EM&E).

Бронетранспортер VCR Dragon ("Драгун") представляет собой локализованный модифицированный вариант бронетранспортера Piranha V, разработанного другим европейским активом General Dynamics - входящей в состав GDELS швейцарской компанией Mowag.

Министерство обороны Испании сделало выбор в качестве платформы Piranha V как основы перспективного БТР VCR 8x8 для испанской армии в июне 2015 года по итогам длительно тянувшегося тендера, и в июле 2015 года подписало с GDELS-SBS контракт на проведение соответствующих НИОКР сроком на 32 месяца (затем срок увеличен до 35 месяцев, а затем продлен еще). Программа VCR (ранее обозначалась как Futuro Sistema de Combate Terrestre - FSCT) шла в Испании с 2007 года, но решение по ней неоднократно откладывалось по экономическим причинам.

В 2018 году были изготовлены (фактически, видимо, на заводе Mowag) пять прототипов VCR (с D1 по D5) c боевыми модулями различных производителей. Испытания прототипов с конца 2018 года велись на базе 2-й бригады Испанского Легиона в Вьяторе. По результатам этих предварительных испытаний 25 августа 2020 года после многократных откладываний по политическим и организационным причинам правительство Испании подписало с консорциумом Tess Defence контракт максимальной стоимостью 2,1 млрд евро на поставку испанской армии 348 машин VCR , с началом поставок в 2022 году и завершением в 2027 году. Заказанные 348 машин включают 179 машин в линейном варианте БТР для пехоты VCR VCI, 49 БТР для инженерных подразделений VCR-ZAP, 58 разведывательных машин VEC, 40 самоходных ПТРК и 14 командно-штабных машин VCR-PC и восемь машин передовых артиллерийских наблюдателей VCOAV.

Сборка первых машин осуществляется GDELS-SBS на предприятии в Алькала-де-Гуадаира в Севилье, с изготовлением бронекорпусов на своем известном заводе Trubia в Овьедо, общая доля GDELS-SBS в контракте составляет 733 млн евро. Однако после перехода головной роли в концорциуме Tess Defence к компании Indra Sistemas было решено перенести окончательную сборку машин на создаваемый Indra Sistemas новый завод Indra Land Vehicle в Эль-Тальероне в Хихоне. Это бывший завод металлоконструкций, в реконструкцию которого Indra вкладывает 43 млн евро. Сборку БТР VCR на нем планировалось начать с конца 2025 года.

Испанская компания Sapa Operaciones изготавливает для VCR трансмиссию своей разработки SW624 и элементы ходовой части, вспомогательную силовую установку (16 кВт), а также выступает поставщиком закупаемого в Швеции главного двигателя Scania DC13 мощностью 540 кВт (724 л.с.). Электронные системы, в первую очередь современную информационно-управляющую систему, поставляет Indra Sistemas, а также испанские компании GMV и Tecnonit. Заявлено, что локализация производства в Испании составляет 70%, и что в рамках программы в Испании должно быть создано 8750 рабочих мест. Общая стоимость программы закупки указанных 348 машин оценивается в 3,8 млрд евро, включая поставку боеприпасов, запчастей, материально-техническое обеспечение и пр.

Полный боевой вес VCR основных версий составляет 33 тонны. Серийные машины оснащаются в основном боевыми модулями разработки и производства быстро растущей испанской компании Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), субподрядчиком по электронно-оптическимм системам модулей выступает Indra Sistemas. Из 348 заказанных машин 219 единиц (линейные БТР и самоходные ПТРК) получат боевой модуль (опционально обитаемую башню) Escribano Guardian 30 с 30-мм автоматической пушкой Northrop Grumman Bushmaster II Mk 44, спаренным 7,62-мм пулеметом и выдвижной пусковой установкой ПТУР Rafael Spike-LR2 (только на 40 машинах самоходного ПТРК), и 71 машина получит легкий дистанционно управляемый модуль Escribano Guardian 2.0 с 12,7-мм пулеметом. Еще 58 машин в варианте БРМ VEC будут оснащены итальянскими двухместными обитаемыми башнями Leonardo HITFIST 30 с 30-мм пушками Mk 44. Изначально министерство обороны Испании выбрало для VCR боевые модули израильских производителей - Elbit Systems UT30 Mk II (под названием Tizona) и Rafael Mini Samson Mk 2 (Toledo) - но в итоге в 2021 году отказалось от них в пользу "испанского решения". Однако израильская компания Plasan поставляет комплекты дополнительной защиты для VCR, а Elbit Systems - аппаратуру цифровой радиосвязи E-Lynx.

Доводка машин VCR и освоение их серийного производства сопровождались многочисленными задержками, и первые семь машин были поставлены испанской армии только в декабре 2022 года, а сдача остальных была начата только в 2025 году. Первый батальонный комплект (40 единиц в трех исполнениях - линейного БТР, инженерного БТР и самоходного ПТРК) передан испанской армии только теперь. Сообщалось, что фактически министерству обороны Испании к 31 декабря 2025 года было поставлено 57 машин (в том числе 11 инженерных БТР, сданных в апреле-мае 2025 года). По достигнутому в ноябре 2025 года соглашению министерства обороны Испании с Indra Sistemas, завершение поставок заказанной партии из 348 единиц произойдет в 2028 году.

Всего испанская армия планирует в перспективе приобрести 998 машин семейства VCR Dragon для полной замены в войсках парка колесных БТР BMR-600 и БРМ VEC и гусеничных БТР М113. Вслед за заказанными 348 машинами VCR Dragon, предполагается, что в последующем вторая партия должна включать еще 365 машин с поставкой к 2035 году, а третья - 285 машин с поставками после 2035 года. В том числе планируется закупка также других вариантов БТР, включая вариант бронированной ремонтно-эвакуационной машины.

Первые полученные испанской армии строевые бронетранспортёры VCR Dragon 8x8. Слева - линейный бронетранспортер VCR VCI с боевым модулем Escribano Guardian 30, справа - вариант самоходного ПТРК с дополнительной выдвижной пусковой установкой ПТУР Rafael Spike-LR2. Альварес-де-Сотомайор (Вьятор), 16.01.2026 (с) министерство обороны Испании

Первые полученные испанской армии строевые бронетранспортёры VCR Dragon 8x8. Альварес-де-Сотомайор (Вьятор), 16.01.2026 (с) министерство обороны Испании

