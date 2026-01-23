Blue Origin объявила о создании радиооптического конкурента мегасозвездию Starlink

Компания обещает скорость в обе стороны до шести терабит в секунду, что гораздо выше возможностей любой спутниковой системы связи на данный момент. С технической точки зрения пока неясно, как именно она планирует обеспечивать такие возможности.

После серьезного успеха проекта Starlink в первой половине 2020-х многие игроки заявили о планах создать группировки из четырехзначного — а то и пятизначного — числа спутников. Даже если исключить из них «бумажных» заявителей, желающих останется немало.

Тот же Starlink с 9,5 тысячи спутников в ближайшие годы рассчитывает расшириться до 41,5 тысячи, Amazon — с 0,2 до 3,2 тысячи, китайская «Созвездие тысячи парусов» - с нуля до 15 тысяч. Кроме того в КНР есть и два чисто частных игрока со сходными планами. Для сравнения можно напомнить: общее число контролируемых Россией спутников официально лишь 300, и четырехзначных группировок ни один игрок нашей страны создавать не планирует.

Узкое место всех этих наполеоновских планов (кроме Starlink) в отсутствии собственных многоразовых носителей. Теперь ситуация изменилась: американская компания Blue Origin заявила о плане развертывания собственной группировки TerraWave.

Согласно информации компании, туда войдет 5,5 тысячи спутников. Из их числа ясно, что напрямую конкурировать со Starlink новая сеть не планирует, поскольку «целится» в намного меньшую аудиторию. Официально заявлена цель примерно в сто тысяч клиентов, что в десятки раз ниже уже достигнутых спутниковым интернетом от SpaceX показателей.

Группировка будет состоять из двух компонентов. Низкоорбитальная часть из 5280 спутников должна передавать данные по радиоканалу и иметь скорость как загрузки, так и скачивания до 144 гигабит в секунду. Для сравнения Starlink пока не дает отдельным клиентам реальную скорость выше 0,5 гигабит в секунду. Дополнительные 128 спутников займут средние орбиты — указаны величины от 2000 до 36 тысяч километров. Они будут передавать в оптическом диапазоне и иметь скорость до шести терабит в секунду.

В этом месте планы компании вызывают технические вопросы. Хотя лазерный канал связи может обеспечить такую скорость, обычно оптические сигналы не проходят в облачную погоду. Вероятно, в этом случае связь будет обеспечивать только радиодиапазон, доступный низкоорбитальной компоненте системы. Вторая проблема: такое число спутников очень мало даже для 100 тысяч клиентов. Похоже, что речь идет лишь о некоторых особо важных покупателях услуг, возможно, военных или дата-центрах отдельных крупных компаний.

Развертывание группировки планируют с конца 2027 года, когда Blue Origin рассчитывает довести свою частично многоразовую ракету New Glenn до повторного использования первых ступеней. Это может удешевить запуски до уровня, позволяющего начать массовые пуски спутников.