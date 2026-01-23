Бразильские корабелы приступили к постройке четвертого фрегата типа "Тамандаре"

На бразильской верфи TKMS Estaleiro Brasil Sul в Итажаи началась резка стали для фрегата "Мариз-э-Баррос". Как отмечает Naval Today, это событие знаменует переход к полномасштабному производству кораблей класса "Тамандаре" для ВМС Бразилии, поскольку на предприятии одновременно строятся все четыре заказанных фрегата.

Как отмечают представители верфи, программа "Тамандаре" была разработана не только для поставки бразильскому флоту современных многоцелевых боевых кораблей, но и для внедрения передовых ноу-хау в судостроение, развитие национальной оборонной промышленности за счет передачи технологий.

Резка стали для четвертого фрегата класса "Тамандаре", Бразилия TKMS

Ожидается, что полномасштабное производство фрегатов "Тамандаре" позволит сохранить тысячи рабочих мест в бразильской военно-промышленной отрасли, укрепит долгосрочное развитие компетенций и устойчивость цепочки поставок. Эта программа стала краеугольным камнем стратегии Бразилии по восстановлению суверенного потенциала кораблестроения.

В марте 2020 года контракт на строительство четырех кораблей присудили консорциуму Águas Azuis, в состав которого вошли Thyssenkrupp Marine Systems, Embraer Defense & Security и Atech. Дизайн фрегатов разработан на базе немецкой линейки MEKO в рамках соглашения о передаче технологий.

Головной фрегат "Тамандаре" начали строить в 2022 году на верфи в Итажаи, а церемония закладки состоялась в марте 2023 года. Его спустили на воду в августе 2024 года. Ввод в эксплуатацию планировали к концу 2025-го, но испытания пока продолжаются.

Вариант дизайна корабля класса "Тамандаре" (проект MEKO A100), Бразилия Naval Today

Второй корабль этого типа "Хронимо де Альбукерке" заложили в июне 2024 года, спустили на воду в августе 2025-го и собираются ввести в строй в январе 2027-го.

Третий фрегат "Кунья Морейра" заложили в июне 2025-го и собираются спустить на воду в ноябре 2027 года.

Ожидается, что поставка четырех фрегатов завершится в 2028 году.

В ноябре в бразильской прессе появилась информация, что в ближайшее время власти страны намерены начать переговоры с немецкой стороной о закупке дополнительных четырех кораблей класса "Тамандаре".

По словам представителей бразильских ВМС, новые фрегаты – универсальные эскортные корабли высокой боевой мощи, способные противостоять многочисленным угрозам и предназначенные для обеспечения безопасности морских перевозок. Кроме того, их собираются задействовать в патрульных миссиях с акцентом на защиту экономической деятельности, в основном – нефтедобывающей и рыбопромысловой отраслей.

Водоизмещение фрегатов класса "Тамандаре" – 3455 тонн, длина корпуса – 107,2 метра. Максимальная скорость – 25 узлов. Экипаж – 136 человек. Их вооружают системами ПВО "Си Цептор" (Sea Ceptor) и противокорабельными ракетами MM40 "Экзосет" от MBDA, 76-мм артустановками, торпедами и дистанционно управляемыми боевыми модулями с 12,7-мм пулеметами.