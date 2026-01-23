Первый F-35A ВВС Финляндии прибыл на авиабазу "Эббинг"

Истребитель Lockheed Martin F-35А Lightning II (военный номер 15-5189) из состава 308-й истребительной эскадрильи 56-го истребительного крыла ВВС США на финской авиабазе Пирккала во время демонстрационных испытаний HX Challenge 2020 по программе НХ выбора перспективного истребителя для ВВС Финляндии, 10.02.2020.

ЦАМТО, 22 января. На авиабазе Национальной гвардии "Эббинг" в Форт-Смит (шт.Арканзас) 20 января совершил посадку первый многоцелевой истребитель F-35A "Лайтнинг-2", предназначенный для ВВС Финляндии.

Самолет, получивший обозначение JF-501 (Joint Fighter 501), совершил перегоночный полет с предприятия Lockheed Martin в Форт-Уэрте (шт.Техас) под управлением летчика ВВС США.

Данное событие означает, что Министерство обороны США приступило к приемке заказанных ВВС Финляндии самолетов, которые будут применяться для подготовки летчиков ВВС Финляндии на базе "Эббинг" с весны 2026 года. В конечном итоге на авиабазе будут размещены 8 истребителей F-35A ВВС Финляндии. Начальная подготовка финских специалистов в США продлится до начала 2028 года, после чего самолеты выполнят перелет в Финляндию. Всего обучение пройдут 150 финских военнослужащих включая летчиков, техников, специалистов по системам обработки данных и логистике.

Как сообщал ЦАМТО, по итогам объявленного в 2018 году тендера, в декабре 2021 года правительство Финляндии приняло решение о приобретении 64 новых истребителей F-35A "Лайтнинг-2" в конфигурации Блок.4. Они заменят 55 устаревших F/A-18C и 7 F/A-18D "Хорнет" ВВС страны.

Письмо с предложением и принятием предложения на поставку самих самолетов F-35A и их техническое обслуживание Министерство обороны Финляндии подписало в феврале 2022 года. Стоимость заказа оценивается в 9,6 млрд. долл. Комплект поставки будет включать другие сопутствующие системы, вооружение, услуги обучения, технического обслуживания и т.д. Финляндия стала 14-й страной, выбравшей F-35 для оснащения своих ВВС.

Сборка первого истребителя для ВВС Финляндии началась на предприятии Lockheed Martin в 2024 году. Первый полет JF-501 выполнил 8 декабря 2025 года в рамках программы заводских испытаний. Выкатка самолета состоялась 16 декабря, а после официального завершения программы испытаний 23 декабря 2025 года право собственности на него перешло к ВС Финляндии.

Согласно планам, поставка F-35 ВВС Финляндии будет выполнена в течение 2026-2030 гг. Первые восемь самолетов на начальном этапе будут размещены на авиабазе "Эббинг" (шт.Арканзас), где будет проходить обучение финских пилотов. Самолеты, начиная с JF-509, будут поставляться непосредственно в Финляндию. На авиабазу "Рованиеми" в Финляндии первые истребители F-35A выполнят перелет в конце 2026 года.

Как ожидается, новые самолеты останутся на вооружении до 2060-2070-х годов.