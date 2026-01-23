Первый F-35A ВВС Финляндии прибыл на авиабазу "Эббинг"

Войти
Истребитель Lockheed Martin F-35А Lightning II (военный номер 15-5189) из состава 308-й истребительной эскадрильи 56-го истребительного крыла ВВС США на финской авиабазе Пирккала во время демонстрационных испытаний HX Challenge 2020 по программе НХ выбора
Истребитель Lockheed Martin F-35А Lightning II (военный номер 15-5189) из состава 308-й истребительной эскадрильи 56-го истребительного крыла ВВС США на финской авиабазе Пирккала во время демонстрационных испытаний HX Challenge 2020 по программе НХ выбора перспективного истребителя для ВВС Финляндии, 10.02.2020.
Источник изображения: ВВС США

ЦАМТО, 22 января. На авиабазе Национальной гвардии "Эббинг" в Форт-Смит (шт.Арканзас) 20 января совершил посадку первый многоцелевой истребитель F-35A "Лайтнинг-2", предназначенный для ВВС Финляндии.

Самолет, получивший обозначение JF-501 (Joint Fighter 501), совершил перегоночный полет с предприятия Lockheed Martin в Форт-Уэрте (шт.Техас) под управлением летчика ВВС США.

Данное событие означает, что Министерство обороны США приступило к приемке заказанных ВВС Финляндии самолетов, которые будут применяться для подготовки летчиков ВВС Финляндии на базе "Эббинг" с весны 2026 года. В конечном итоге на авиабазе будут размещены 8 истребителей F-35A ВВС Финляндии. Начальная подготовка финских специалистов в США продлится до начала 2028 года, после чего самолеты выполнят перелет в Финляндию. Всего обучение пройдут 150 финских военнослужащих включая летчиков, техников, специалистов по системам обработки данных и логистике.

Как сообщал ЦАМТО, по итогам объявленного в 2018 году тендера, в декабре 2021 года правительство Финляндии приняло решение о приобретении 64 новых истребителей F-35A "Лайтнинг-2" в конфигурации Блок.4. Они заменят 55 устаревших F/A-18C и 7 F/A-18D "Хорнет" ВВС страны.

Письмо с предложением и принятием предложения на поставку самих самолетов F-35A и их техническое обслуживание Министерство обороны Финляндии подписало в феврале 2022 года. Стоимость заказа оценивается в 9,6 млрд. долл. Комплект поставки будет включать другие сопутствующие системы, вооружение, услуги обучения, технического обслуживания и т.д. Финляндия стала 14-й страной, выбравшей F-35 для оснащения своих ВВС.

Сборка первого истребителя для ВВС Финляндии началась на предприятии Lockheed Martin в 2024 году. Первый полет JF-501 выполнил 8 декабря 2025 года в рамках программы заводских испытаний. Выкатка самолета состоялась 16 декабря, а после официального завершения программы испытаний 23 декабря 2025 года право собственности на него перешло к ВС Финляндии.

Согласно планам, поставка F-35 ВВС Финляндии будет выполнена в течение 2026-2030 гг. Первые восемь самолетов на начальном этапе будут размещены на авиабазе "Эббинг" (шт.Арканзас), где будет проходить обучение финских пилотов. Самолеты, начиная с JF-509, будут поставляться непосредственно в Финляндию. На авиабазу "Рованиеми" в Финляндии первые истребители F-35A выполнят перелет в конце 2026 года.

Как ожидается, новые самолеты останутся на вооружении до 2060-2070-х годов.

