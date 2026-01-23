Эсминец "Зумвальт" прошел ходовые испытания после переоборудования для гиперзвукового оружия

Команда верфи Ingalls Shipbuilding (входит в Huntington Ingalls Imdustries, HII) успешно завершила ходовые испытания эсминца DDG-1000 "Зумвальт" после переоборудования корабля для размещения гиперзвуковых ракет, разработанных в рамках американской программы CPS (Conventional Prompt Strike, неядерный быстрый удар).

"Мы достигли важной вехи вместе с нашими заказчиками из ВМС и партнерами по промышленности в продвижении этой сложной работы по модернизации головного эсминца класса "Зумвальт", – отметил глава Ingalls Shipbuilding Брайан Бланшетт.

Эсминец "Зумвальт" после демонтажа 155-мм орудий Huntington Ingalls Industries

"Зумвальт" прибыл на верфь в Паскагуле для модернизации в августе 2023 года. Вскоре после прибытия корабль переместили в сухой док. Переоборудование включало демонтаж двух 155-мм артиллерийских орудий и установку вместо них пусковой установки для противокорабельных гиперзвуковых ракет. В декабре 2024 года "Зумвальт" вывели из дока и продолжили дальнейшую подготовку к выходу в море в обновленном состоянии.

Сейчас аналогичную модернизацию проходит третий и последний эсминец класса "Зумвальт", "Линдон Б. Джонсон", который решили переоборудовать еще до ввода в эксплуатацию. А второй корабль этого типа, "Майкл Монсур", получит гиперзвуковое вооружение позднее – в ходе планового технического обслуживания. Предполагается, что переоснащение всех трех эсминцев завершится в 2029 году.

CPS – это высокоприоритетная оборонная программа США, направленная на обеспечение неядерного высокоточного ударного потенциала, способного поражать важные цели в любой точке мира в течение ограниченного времени.

Система реализуется на базе двухступенчатой ракеты-носителя диаметром 87,6 см, которая несет планирующий блок Common Hypersonic Glide Body (C-HGB). Ракета-носитель поднимает планер и разгоняет его до гиперзвуковой скорости, а затем уже аппарат отделяется от носителя и планирует к цели со скоростью, превышающей 5 Махов (6125 км/ч), маневрируя в полете и уклоняясь от передовой вражеской ПВО.

В то время как сухопутные войска будут использовать CPS с наземными платформами, ВМС разрабатывают в первую очередь модификацию пусковых установок для надводных боевых кораблей, а затем и для подлодок. На "Зумвальте" установили четыре 87-дюймовые ячейки вертикального пуска, каждая из которых вмещает три ракеты с гиперзвуковым блоком C-HGB.

В мае 2025 года состоялся испытательный пуск прототипа противокорабельной гиперзвуковой ракеты. В пусковой установке реализовали метод выброса с помощью холодного газа, который позволяет безопасно выводить боеприпас из стартовой ячейки и набирать высоту до того, как произойдет зажигание первой ступени.