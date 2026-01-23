Войти
В ЕС начали обсуждать укрепление европейского ядерного арсенала

303
0
0

topwar.ru

В Европе заговорили о собственном ядерном «зонтике». Как сообщает NBC со ссылкой на чиновников, на фоне политических разногласий с США европейские страны рассматривают варианты укрепления ядерных арсеналов и даже создание собственного ядерного оружия.

По словам источников, в европейских столицах все чаще сомневаются в безусловности американских гарантий и ищут способы выстроить ядерное сдерживание независимо от участия США.

Варианты самые разные: модернизация французского ядерного арсенала, размещение французских ядерных бомбардировщиков за пределами Франции, усиление неядерных сил на восточном фланге НАТО.

Обсуждается и более чувствительная тема – предоставление странам, не обладающим ядерным оружием, технических возможностей для его приобретения. В NBC утверждают, что речь идет о схемах, которые формально не нарушают ДНЯО (договор о нераспространении ядерного оружия), в отличие от прямого обогащения урана до оружейного уровня.

Неядерные государства ЕС параллельно решают, на кого опираться – на арсеналы Великобритании и Франции или идти по пути собственных программ. Ранее председатель совета директоров Airbus Рене Оберман уже предлагал Европе обзавестись тактическим ядерным оружием «для успешного противодействия России».

Великобритания
Россия
США
Франция
Airbus
NATO
Евросоюз
Ядерный щит
ЯО
