Ковальчук рассказал, когда началось создание "Буревестника" и "Посейдона"

Ковальчук: создание "Буревестника" и "Посейдона" началось в конце 1940-х годов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв — РИА Новости. Создание крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой "Буревестник" и подводного беспилотного аппарата "Посейдон" стало результатом фундаментальных исследований отечественных ученых, начатых в конце 1940-х, рассказал президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", председатель научно-экспертного совета Морской коллегии Михаил Ковальчук.

"Сегодня мы имеем "Буревестник" и "Посейдон" только потому, что тогда, практически 80 лет назад, мы вели эти работы", — сказал он, выступая на заседании совета.

Ковальчук привел фотокопию первой страницы отчета "о возможности создания сверхзвукового самолета-снаряда дальнего действия с ядерным прямоточным воздушно-реактивным двигателем". По его словам, в 1955 году этот отчет утвердили научный руководитель советского атомного проекта академик Игорь Курчатов, его соратник, выдающийся ученый-атомщик академик Анатолий Александров и главный теоретик космической программы СССР академик Мстислав Келдыш.

Эти исследования и разработки шли с конца 1940-х годов в Лаборатории измерительных приборов Академии наук СССР (ныне Курчатовский институт), добавил Ковальчук.

В конце октября президент Владимир Путин заявил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергоустановкой. Как доложил глава Генштаба Валерий Герасимов, пуск состоялся 21 октября: за 15 часов ракета преодолела 14 тысяч километров. Путин отметил, что это уникальное вооружение, которого нет ни у кого в мире.

Спустя несколько дней глава государства сообщил и об успешных испытаниях подводного аппарата "Посейдон". По его словам, такие беспилотники можно оснащать как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.

Как подчеркивал Путин, "Буревестник" и "Посейдон" обеспечат стратегический паритет и безопасность России на десятилетия вперед.