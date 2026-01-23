Dasan Machineries Co. Ltd. поставит СВ Филиппин карабины DSAR-15

ЦАМТО, 22 января. Южнокорейская компания Dasan Machineries Co. Ltd. подписала контракт на поставку Сухопутным войскам Филиппин партии карабинов DSAR-15 калибра 5,56 мм.

Как сообщает MaxDefense Philippines, заключенный после проведения открытого тендера контракт с Dasan Machineries Co. Ltd. предусматривает поставку 15626 карабинов DSAR-15 на сумму 752 млн. филипп. песо (около 12,71 млн. долл.).

Отмечается, что южнокорейское предложение было выбрано как наиболее экономически выгодное, что позволило превысить первоначальные требования, оставаясь при этом ниже утвержденного бюджетного потолка.

В итоговом рейтинге первое место заняла компания Dasan Machineries, за ней следует бразильская Taurus Armas S.A., на третьем – совместное предложение от Nashe Enterprises и турецкой Mertsav Defense. Компания Armscor Global Defense, хотя и была ранее указана как заинтересованная сторона, заявку не подала.

В конкурсе оценивалось наиболее экономически выгодное предложение. При этом учитывалось количество карабинов, которые могут быть поставлены в рамках фиксированного бюджета, а также сроки поставки и гарантийные обязательства. Первоначальная потребность в 8234 карабинах была расширена до контрактной поставки в 15626 ед. по общей цене 752 млн. филиппинских песо, что ниже утвержденного изначально потолка бюджета в 806,9 млн. филиппинских песо.

Согласно графику закупок, открытый тендер начался 23 октября 2025 года, а вскрытие заявок первоначально планировалось на 17 ноября, но было перенесено на 24 ноября. Уведомление о присуждении контракта компании Dasan было направлено 11 декабря 2025 года, после чего 17 декабря был подписан контракт и получено разрешение на начало работ по контракту. Подписание контракта с Министерством национальной обороны Филиппин состоялось 16 декабря через местного представителя. Окончательное количество контрактных винтовок было подтверждено на уровне 15626 ед., что почти вдвое превышает минимальное требование.

Ранее, в 2023 году, национальная полиция Филиппин уже получила более 5000 ед. карабинов DSAR-15 калибра 5,56 мм.

DSAR-15 – это карабин калибра 5,56x45 мм стандарта НАТО, разработанный Республикой Корея как часть семейства винтовок типа AR-15, предназначенных для использования в армии и правоохранительных органах. DSAR-15 имеет традиционную архитектуру AR с алюминиевыми ствольными коробками и поворотным затвором, совместим со стандартными 30-зарядными магазинами STANAG.

DSAR-15 – базовая модель с прямой подачей пороховых газов (Direct Impingement), DSAR-15P – версия с газовым поршнем, DSAR-15PC (CQB) – укороченный вариант со стволом 11,5 дюймов (292 мм), оптимизированный для ближнего боя.

Тип стрельбы: полуавтоматический или с отсечкой/автоматический (в зависимости от версии). Темп стрельбы: 700-950 выстрелов в минуту. Эффективная дальность: 500-550 м. Приклад: телескопический, регулируемый (6 позиций). Вес – 3,1-3,3 кг (без магазина), общая длина – 809–840 мм.