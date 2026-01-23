Индия приобретет 1000 комплектов SPICE-1000 израильской Rafael для оснащения свободнопадающих авиабомб

F-16 с ракетами "Питон-5" и "Дерби", а также УАБ SPICE-1000.

ЦАМТО, 22 января. Индия приобретет очередную партию (1000 ед.) комплектов наведения SPICE-1000 израильской компании Rafael Advanced Defense Systems для оснащения свободнопадающих авиабомб.

Совет по оборонным закупкам МО Индии (DAC), возглавляемый министром обороны Раджнатхом Сингхом, 29 декабря 2025 года ратифицировал пакет закупок вооружений на сумму около 8,7 млрд. долл., который, среди прочего, включает приобретение около 1000 комплектов наведения SPICE-1000. Поставки, как ожидается, начнутся в апреле 2028 года и завершатся в начале 2030 года.

Ожидается, что комплекты будут интегрированы на авиабомбы, входящие в состав вооружения самолетов "Мираж-2000" и Су-30МКИ, как и версии SPICE-2000, использованные ВВС Индии во время авиаудара по Балакоту в 2019 году.

Напомним, что в июне 2019 года в категории "экстренные закупки" ВВС Индии подписали с израильской компанией Rafael Advanced Defense Systems контракт на сумму 3 млрд. рупий (41,9 млн. долл.), предусматривающий поставку 100 комплектов наведения SPICE-2000 для свободнопадающих авиабомб, которыми оснащаются модернизированные истребители "Мираж-2000". Заказ был связан с конфликтом на границе с Пакистаном, что требовало поставки комплектов уже к концу года (поставки начались 15 сентября 2019 года).

На фоне напряженности в отношениях с Китаем ВВС Индии в июне 2020 года приняли решение приобрести дополнительную партию комплектов наведения SPICE-2000. Контракт на сумму 200 млн. долл., который также предусматривал поставку ПТУР "Спайк" и современных программно-определяемых радиостанций, был подписан 24 декабря 2020 года.

Использование комплектов SPICE (Smart Precise Impact and Cost Effective) позволяет наносить удары с высокой точностью даже в условиях отсутствия сигнала GPS, используя обзорно-сравнительную корреляционную систему наведения на базе алгоритмов искусственного интеллекта (AI). Семейство SPICE, испытанное в боевых условиях ВВС Израиля и другими заказчиками, включает варианты SPICE-250, SPICE-1000 и SPICE-2000 с дальностью полета до 100 км.

SPICE-1000 – комплект наведения для оснащения свободнопадающих авиабомб класса 1000 фунтов (Mk-83, BLU-110, I-1000 и RAP-1000), а SPICE-2000 – свободнопадающих авиабомб класса 2000 фунтов (MK-84, BLU-109 APW и RAP-2000). В состав комплекта входит носовая секция с инерциальной/GPS системой навигации, ИК/ЭО головкой самонаведения (опционально), обеспечивающей идентификацию цели на основе технологии сопоставления изображений, а также хвостовая секция с поверхностями управления, вычислительными системами, источником питания и средствами обмена данными.