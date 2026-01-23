Армия США показала облегченный танк Abrams с гибридным двигателем

На автосалоне в Детройте публике впервые продемонстрировали модернизированную версию танка Abrams, оснащенного передовой трансмиссией и усиленной защитой.

Американские военные показали новейшую разработку на гражданской выставке, чтобы продемонстрировать новый подход к созданию вооружений, пишет Bloomberg.

Проект M1E3 отличается существенно сниженным весом и внедрением современных оборонительных комплексов.

Танк получил гибридный двигатель, что позволило сократить потребление топлива на 50%. Инженерам удалось уменьшить массу боевой машины на 25% благодаря использованию цифрового проектирования и коммерческих технологий.

Начальник штаба армии США Рэнди Джордж особо отметил высокие боевые характеристики техники. "Он не такой быстрый, как Corvette, но может поразить цель на 400 метров за десятую долю секунды", – заявил генерал.

Командование планирует передать первые образцы в войска уже через два года, отказавшись от длительных процедур закупки. На данный момент расходы на разработку составили около 75 млн долларов.

Алексей Дегтярёв