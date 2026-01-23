Войти
Аналитик назвал новые средства ПВО, доказавшие эффективность в бою

Боевая работа операторов БПЛА в зоне СВО
Боевая работа операторов БПЛА в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Бобылев

Федутинов: СВО открыла эффективность применения дронов-перехватчиков против БПЛА

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Специальная военная операция (СВО) открыла новое эффективное средство противовоздушной обороны - применение дронов-перехватчиков против беспилотников, а в перспективе и против пилотируемой авиации - самолетов и вертолетов противника, заявил РИА Новости ведущий российский эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

"В числе наиболее ярких тенденций прошедшего 2025 года в развитии беспилотных авиационных систем в зоне СВО можно отметить активное развитие беспилотников-перехватчиков для нейтрализации дронов противника. Развитие этого направления стало ответом на широкое распространение беспилотников, борьба с которыми за счет применения классических средств ПВО стала весьма затратной в силу дисбаланса между стоимостью атакующих и стоимостью обороняющих средств. Дроны-перехватчики вполне могут стать средством борьбы с дронами, имеющим одно из лучших соотношений стоимости и эффективности. В перспективе такие дроны могут быть использованы и в борьбе против пилотируемой авиации противника - самолетов и вертолетов", - сказал Федутинов.

Он подчеркнул, что именно в рамках СВО была впервые на практике доказана перспективность такого способа борьбы с БПЛА. Первоначально поражение выполнялось за счет тарана обычными дронами. Позднее эта практика была модифицирована: для перехвата были созданы специализированные беспилотники, отличающиеся высокой скоростью полета.

"Нейтрализация же дронов противника при этом производится либо за счет соударения дронов, либо за счет приведения в действие встроенной боевой части как правило осколочно-фугасного типа", - сказал эксперт.

По его словам, одними из наиболее известных российских беспилотников-перехватчиков является "Елка", который был замечен в том числе в обеспечении безопасности проведения Парада Победы 2025 года на Красной площади в Москве. Сейчас в России имеются уже десятки моделей БПЛА такого типа. Среди них, например, "Осот", "Архангел", "Воган", "Гусь" и многие другие, иногда безымянные, модели.

"Это не осталось незамеченным и зарубежными военными и военно-промышленными кругами. В настоящее время, как это наглядно показывают выставки вооружений и военной техники, а также иные демонстрационные мероприятия, такие средства начали активно появляться во многих технически развитых странах мира, включая США, КНР, Европу", - сказал Федутинов.

