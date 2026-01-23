«Избавляемся от советского наследия»: Болгария усиливает бронемашины Striker

Источник изображения: topwar.ru

Болгария в 2023 году заказала примерно за $1,2 млрд у американской компании GDLS 183 бронемашины Striker. Это техника нового производства и относится к последней модификации DVH – с двойным V-образным корпусом: 90 БМП M1296 Dragoon с дистанционно управляемой необитаемой башней и 30-мм пушкой, 33 БТР M1126 ICV, 31 самоходный 120-мм миномёт M1129, 10 санитарно-эвакуационных машин M1133, 10 машин РХБ-разведки M1135, 9 КШМ M1130.

Примечательно, что БМП Dragoon изначально разрабатывалась для контингента США в Европе специально для противодействия легкой бронетехнике ВС РФ. При этом Болгария намерена максимально усилить боевые возможности части парка Striker. Специально под экспортный запрос Софии была подобрана особая конфигурация разведывательной «начинки» бронемашин, которую не имели Striker даже в армии США.

Болгарская техника получает Ranger R20SS – РЛС дальнего действия, предназначенную для обнаружения и сопровождения целей на значительном расстоянии; TacFLIR 280 HDEP – высокопроизводительную электрооптическую/инфракрасную (EO/IR) систему визуализации (камеру) с функцией точного определения местоположения цели; Cameleon – программное обеспечение управления и контроля, которое объединяет данные со всех датчиков (РЛС, камеры, лазерный дальномер), обеспечивая ситуационную осведомленность, автоматическое наведение камеры на обнаруженную радаром цель и управление зонами обнаружения.

Данные разведывательные комплекты, состоящие из продвинутого оборудования, были заказаны в 2024 году (с закрытием сделки к началу 2028 года) и производятся на мощностях американской компании Teledyne FLIR, чья продукция считается эталоном оптики военного назначения. Они ориентировочно обошлись Болгарии в $32 млн. Примечательно, что эти комплекты в итоге получит лишь малая часть Striker – 20 из 183.

В болгарской прессе ожидают существенного повышения возможностей армии благодаря поставкам специализированных Striker. Так, ожидается, что способность РЛС Ranger R20SS отслеживать несколько целей (людей и технику) с высокой точностью на расстоянии до 20 км сыграет решающую роль на фронте:

Болгарская армия избавляется от советского наследия и оснащает свою технику продвинутыми «глазами». Она преодолеет прошлые технологические ограничения и превратится в передовую силу, оптимизированную для поля боя будущего.