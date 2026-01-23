Войти
Военное обозрение

«Избавляемся от советского наследия»: Болгария усиливает бронемашины Striker

264
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Болгария в 2023 году заказала примерно за $1,2 млрд у американской компании GDLS 183 бронемашины Striker. Это техника нового производства и относится к последней модификации DVH – с двойным V-образным корпусом: 90 БМП M1296 Dragoon с дистанционно управляемой необитаемой башней и 30-мм пушкой, 33 БТР M1126 ICV, 31 самоходный 120-мм миномёт M1129, 10 санитарно-эвакуационных машин M1133, 10 машин РХБ-разведки M1135, 9 КШМ M1130.

Примечательно, что БМП Dragoon изначально разрабатывалась для контингента США в Европе специально для противодействия легкой бронетехнике ВС РФ. При этом Болгария намерена максимально усилить боевые возможности части парка Striker. Специально под экспортный запрос Софии была подобрана особая конфигурация разведывательной «начинки» бронемашин, которую не имели Striker даже в армии США.

Болгарская техника получает Ranger R20SS – РЛС дальнего действия, предназначенную для обнаружения и сопровождения целей на значительном расстоянии; TacFLIR 280 HDEP – высокопроизводительную электрооптическую/инфракрасную (EO/IR) систему визуализации (камеру) с функцией точного определения местоположения цели; Cameleon – программное обеспечение управления и контроля, которое объединяет данные со всех датчиков (РЛС, камеры, лазерный дальномер), обеспечивая ситуационную осведомленность, автоматическое наведение камеры на обнаруженную радаром цель и управление зонами обнаружения.

Данные разведывательные комплекты, состоящие из продвинутого оборудования, были заказаны в 2024 году (с закрытием сделки к началу 2028 года) и производятся на мощностях американской компании Teledyne FLIR, чья продукция считается эталоном оптики военного назначения. Они ориентировочно обошлись Болгарии в $32 млн. Примечательно, что эти комплекты в итоге получит лишь малая часть Striker – 20 из 183.

В болгарской прессе ожидают существенного повышения возможностей армии благодаря поставкам специализированных Striker. Так, ожидается, что способность РЛС Ranger R20SS отслеживать несколько целей (людей и технику) с высокой точностью на расстоянии до 20 км сыграет решающую роль на фронте:

Болгарская армия избавляется от советского наследия и оснащает свою технику продвинутыми «глазами». Она преодолеет прошлые технологические ограничения и превратится в передовую силу, оптимизированную для поля боя будущего.
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Россия
США
Продукция
M1126 ICV
M1129 MCV
M1130 CV
M1133 MEV
Компании
General Dynamics
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.01 09:51
  • 13688
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.01 09:10
  • 96
МС-21 готовится к первому полету
  • 23.01 09:04
  • 6
Касательно "ФЛОТ УМИРАЕТ БЕЗ АВИАНОСЦА: Сивков о предательстве интересов России | Безруков и Сивков"
  • 23.01 07:13
  • 0
Статья: "Russia Will Never Be an ‘Aircraft Carrier Superpower’ Like America"
  • 22.01 19:34
  • 1
«Били, будут бить и добьют». Смогут ли США стереть Иран с лица земли?
  • 22.01 17:24
  • 1
В США назвали главную проблему армии России
  • 22.01 13:00
  • 1
Бундесвер испытывает конопляные волокна в качестве армирующего материала
  • 22.01 03:18
  • 0
О стратегии, тактике, и требованиях к бронетанковой технике в СА 60-80-ых гг. XX в.
  • 22.01 00:32
  • 1
В США новый российский «Амур» сочли обреченным
  • 22.01 00:06
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о сражении между M1E3 Abrams и Т-14 «Армата»"
  • 21.01 23:11
  • 1
Как остаться в живых, если грянет третья мировая: Россия предрекла Британии "конец" (The Mirror, Великобритания)
  • 21.01 22:51
  • 4
Озвучены некоторые данные о нашем «аналоге» Starlink
  • 21.01 19:09
  • 5
Суд арестовал имущество и деньги Чубайса в рамках нового иска «Роснано»
  • 21.01 11:02
  • 1
Новый выставочный центр «Буран» открылся в Музейном комплексе в Верхней Пышме
  • 21.01 03:05
  • 0
Сравнение платформы "Армата" с запускаемым в серию в этом году Т-90М2 (по имеющейся о них информации))