Textron поставит ВС Украины бронемашины COMMANDO Select

ЦАМТО, 22 января. Компания Textron Systems Corporation (подразделение Textron Inc.) подтвердила подписание соглашения на поставку бронемашин MSFV (Mobile Strike Force Vehicles) для ВС Украины.

Как говорится в сообщении компании от 20 января, с командованием по заключению контрактов СВ США подписано соглашение в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), предусматривающее поставку Киеву по программе "Иностранные военные продажи" (FMS) бронемашин MSFV.

Трехлетнее соглашение стоимостью 163,4 млн. долл. предусматривает поставку 65 новых бронемашин COMMANDO Select и включает годовой контракт на поставку запасных частей.

ББМ, получившая обозначение MSFV (Mobile Strike Force Vehicle), разработана на базе проекта испытанной в боевых условиях бронемашины M-1117 ASV "Гардиан".

Масса ББМ составляет 18,1 т, экипаж – три человека. Бронемашина рассчитана на перевозку семи человек десанта. На крыше боевого отделения может быть установлен ДУМВ или турель с 7,62-мм или 12,7-мм пулеметами либо 40-мм автоматическим гранатометом. Машина обеспечивает защиту экипажа от обстрела из стрелкового оружия и подрыва на минах.

За последние несколько десятилетий компания Textron Systems собрала и поставила заказчикам более 10 тыс. бронемашин.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2025 года Министерство обороны США объявило о подписании с Textron Systems Corp. соглашения на поставку до 65 дополнительных бронемашин MSFV. Стоимость заказа составила 163,4 млн. долл.

Покупка реализована по результатам объявленного в августе 2025 года тендера на поставку 65 бронемашин MSFV. Заинтересованные подрядчики должны были представить ответы на запрос к 4 сентября 2025 года. В итоге заявку подала только Textron Systems Corp.

С 2019 года производственная линия ББМ MSFV была закрыта, но для ВС Украины она должна была возобновить работу.

M-1117 в варианте БТР уже поставлялись на Украину, например, в рамках 71-го пакета военной помощи от 25 сентября 2024 года. Пакет включал поставку 150 бронемашин. Первые же M-1117 были замечены на Украине в марте 2024 года на вооружении 425-го отдельного штурмового батальона "Скала".