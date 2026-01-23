Войти
Textron поставит ВС Украины бронемашины COMMANDO Select

Машина COMMANDO Select 4x4
Бронированная машина COMMANDO Select 4x4 с башней Cockerill CSE 90LP.
Источник изображения: www.shephardmedia.com

ЦАМТО, 22 января. Компания Textron Systems Corporation (подразделение Textron Inc.) подтвердила подписание соглашения на поставку бронемашин MSFV (Mobile Strike Force Vehicles) для ВС Украины.

Как говорится в сообщении компании от 20 января, с командованием по заключению контрактов СВ США подписано соглашение в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), предусматривающее поставку Киеву по программе "Иностранные военные продажи" (FMS) бронемашин MSFV.

Трехлетнее соглашение стоимостью 163,4 млн. долл. предусматривает поставку 65 новых бронемашин COMMANDO Select и включает годовой контракт на поставку запасных частей.

ББМ, получившая обозначение MSFV (Mobile Strike Force Vehicle), разработана на базе проекта испытанной в боевых условиях бронемашины M-1117 ASV "Гардиан".

Масса ББМ составляет 18,1 т, экипаж – три человека. Бронемашина рассчитана на перевозку семи человек десанта. На крыше боевого отделения может быть установлен ДУМВ или турель с 7,62-мм или 12,7-мм пулеметами либо 40-мм автоматическим гранатометом. Машина обеспечивает защиту экипажа от обстрела из стрелкового оружия и подрыва на минах.

За последние несколько десятилетий компания Textron Systems собрала и поставила заказчикам более 10 тыс. бронемашин.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2025 года Министерство обороны США объявило о подписании с Textron Systems Corp. соглашения на поставку до 65 дополнительных бронемашин MSFV. Стоимость заказа составила 163,4 млн. долл.

Покупка реализована по результатам объявленного в августе 2025 года тендера на поставку 65 бронемашин MSFV. Заинтересованные подрядчики должны были представить ответы на запрос к 4 сентября 2025 года. В итоге заявку подала только Textron Systems Corp.

С 2019 года производственная линия ББМ MSFV была закрыта, но для ВС Украины она должна была возобновить работу.

M-1117 в варианте БТР уже поставлялись на Украину, например, в рамках 71-го пакета военной помощи от 25 сентября 2024 года. Пакет включал поставку 150 бронемашин. Первые же M-1117 были замечены на Украине в марте 2024 года на вооружении 425-го отдельного штурмового батальона "Скала".

