ТАСС

Ростех рассказал, как "Земледелие" справляется с Leopard и Bradley

Инженерный разведывательно-огневой комплекс "Земледелие"
Инженерный разведывательно-огневой комплекс "Земледелие".
Источник изображения: CC BY-SA 4.0 / Kirill Borisenko

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Мощности противотанковых мин инженерной системы дистанционного минирования "Земледелие" достаточно, чтобы повредить танк Leopard или боевую машину пехоты Bradley. Таким образом система усиливает оборонительный и наступательный потенциал российской армии, сообщили в Ростехе.

Там пояснили, что в зоне СВО комплексы применяются как при наступлении, так и при обороне. При наступлении минно-взрывные заграждения "обнуляют" логистику противнику, препятствуя подвозу боеприпасов или ротации личного состава. При обороне же "Земледелие" прикрывает передний край, сводя практически на нет попытки наступательного маневра противника.

"Мощности противотанковых мин достаточно, чтобы серьезно повредить Leopard или Bradley. Таким образом, "Земледелие" усиливает как оборонительный, так и наступательный потенциал российской армии", - сказали в Ростехе.

В госкорпорации подчеркнули, что техника позволяет за считаные минуты залпом доставить сотни программируемых противопехотных и противотанковых мин в зону площадью в несколько футбольных полей, в том числе и в тылу противника. При этом мины могут самоликвидироваться или деактивироваться по заданному времени, что облегчает расчистку территории после окончания боевых действий.

В состав "Земледелия" входят боевая машина на колесном шасси повышенной грузоподъемности с колесной формулой 8x8, транспортно-заряжающая машина, а также транспортно-пусковые контейнеры с инженерными боеприпасами, снаряженные минами различных типов.

