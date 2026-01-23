В России разработали компактный отечественный двигатель для БПЛА

ТОМСК, 22 января. /ТАСС/. Российские ученые разработали компактный двигатель внутреннего сгорания для беспилотников. Их производство планируется запустить в Томской области, сообщили ТАСС в пресс-службе Томского научного центра СО РАН (ТНЦ СО РАН).

"Исследователи ТНЦ СО РАН в рамках взаимодействия с крупнейшим за Уралом Научно-производственным центром беспилотных авиационных систем (НПЦ БАС) Томской области меньше чем за год разработали отечественный компактный роторно-поршневой двигатель внутреннего сгорания объемом 300 кубических сантиметров мощностью 26 кВт (36 л. с.), который может применяться для самолетных и беспилотных конструкций с полной массой до 300 килограммов", - сказано в сообщении.

Успешная сборка и запуск двигателя состоялись в последние дни 2025 года на опытной площадке Томского научного центра СО РАН. До серийного производства разработку доведут на базе регионального центра беспилотников.

"Когда в феврале 2025 года в Томске появился НПЦ БАС, мы сразу включились в работу и предложили наши компетенции в области материаловедения и численного моделирования рабочих процессов в двигателях внутреннего сгорания. Ее итогом стало создание в рекордно короткие сроки российского роторно-поршневого двигателя внутреннего сгорания. Приятно осознавать, что наши знания помогли в решении столь важной для НПЦ БАС государственной задачи", - отметил директор ТНЦ СО РАН Алексей Марков.

По словам директора НПЦ БАС в Томской области Дениса Меликова, в регионе планируют перейти к полному производственному циклу отечественной продукции для беспилотников - от микроэлектроники до элементов кузова и двигателей. Сейчас в России дефицит двигателей внутреннего сгорания для БПЛА мощностью от 20 до 30 кВт. Созданный двигатель обладает рядом преимуществ: низким весом и габаритными размерами, высокой удельной мощностью, простотой конструкции, низким уровнем вибраций, а также возможностью использования автомобильного бензина.