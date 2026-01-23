Войти
ТАСС

В России разработали компактный отечественный двигатель для БПЛА

386
0
+2
Пропеллер беспилотного летательного аппарата
Пропеллер беспилотного летательного аппарата.
Источник изображения: © Depositphotos.com / Marek Uliasz

ТОМСК, 22 января. /ТАСС/. Российские ученые разработали компактный двигатель внутреннего сгорания для беспилотников. Их производство планируется запустить в Томской области, сообщили ТАСС в пресс-службе Томского научного центра СО РАН (ТНЦ СО РАН).

"Исследователи ТНЦ СО РАН в рамках взаимодействия с крупнейшим за Уралом Научно-производственным центром беспилотных авиационных систем (НПЦ БАС) Томской области меньше чем за год разработали отечественный компактный роторно-поршневой двигатель внутреннего сгорания объемом 300 кубических сантиметров мощностью 26 кВт (36 л. с.), который может применяться для самолетных и беспилотных конструкций с полной массой до 300 килограммов", - сказано в сообщении.

Успешная сборка и запуск двигателя состоялись в последние дни 2025 года на опытной площадке Томского научного центра СО РАН. До серийного производства разработку доведут на базе регионального центра беспилотников.

"Когда в феврале 2025 года в Томске появился НПЦ БАС, мы сразу включились в работу и предложили наши компетенции в области материаловедения и численного моделирования рабочих процессов в двигателях внутреннего сгорания. Ее итогом стало создание в рекордно короткие сроки российского роторно-поршневого двигателя внутреннего сгорания. Приятно осознавать, что наши знания помогли в решении столь важной для НПЦ БАС государственной задачи", - отметил директор ТНЦ СО РАН Алексей Марков.

По словам директора НПЦ БАС в Томской области Дениса Меликова, в регионе планируют перейти к полному производственному циклу отечественной продукции для беспилотников - от микроэлектроники до элементов кузова и двигателей. Сейчас в России дефицит двигателей внутреннего сгорания для БПЛА мощностью от 20 до 30 кВт. Созданный двигатель обладает рядом преимуществ: низким весом и габаритными размерами, высокой удельной мощностью, простотой конструкции, низким уровнем вибраций, а также возможностью использования автомобильного бензина.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.01 09:51
  • 13688
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.01 09:10
  • 96
МС-21 готовится к первому полету
  • 23.01 09:04
  • 6
Касательно "ФЛОТ УМИРАЕТ БЕЗ АВИАНОСЦА: Сивков о предательстве интересов России | Безруков и Сивков"
  • 23.01 07:13
  • 0
Статья: "Russia Will Never Be an ‘Aircraft Carrier Superpower’ Like America"
  • 22.01 19:34
  • 1
«Били, будут бить и добьют». Смогут ли США стереть Иран с лица земли?
  • 22.01 17:24
  • 1
В США назвали главную проблему армии России
  • 22.01 13:00
  • 1
Бундесвер испытывает конопляные волокна в качестве армирующего материала
  • 22.01 03:18
  • 0
О стратегии, тактике, и требованиях к бронетанковой технике в СА 60-80-ых гг. XX в.
  • 22.01 00:32
  • 1
В США новый российский «Амур» сочли обреченным
  • 22.01 00:06
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о сражении между M1E3 Abrams и Т-14 «Армата»"
  • 21.01 23:11
  • 1
Как остаться в живых, если грянет третья мировая: Россия предрекла Британии "конец" (The Mirror, Великобритания)
  • 21.01 22:51
  • 4
Озвучены некоторые данные о нашем «аналоге» Starlink
  • 21.01 19:09
  • 5
Суд арестовал имущество и деньги Чубайса в рамках нового иска «Роснано»
  • 21.01 11:02
  • 1
Новый выставочный центр «Буран» открылся в Музейном комплексе в Верхней Пышме
  • 21.01 03:05
  • 0
Сравнение платформы "Армата" с запускаемым в серию в этом году Т-90М2 (по имеющейся о них информации))