На Филиппины прибыл головной патрульный корабль OPV

ЦАМТО, 22 января. Головной из шести заказанных компании HD Hyundai Heavy Industries (HHI) для ВМС Филиппин патрульных кораблей проекта HDP-2200В 17 января пришвартовался на ВМБ "Субик-Бей".

Корабль вышел из южнокорейского Ульсана 13 января. Судно, получившее название (PS20) "Раджа Сулейман", является головным в серии из шести патрульных кораблей водоизмещением 2400 т, заказанных ВМС Филиппин в рамках подписанного в июне 2022 года контракта.

Как сообщал ЦАМТО, приобретение патрульных кораблей OPV для ВМС Филиппин осуществляется в рамках второго этапа ("Горизонт-2") "Программы модернизации ВС Филиппин".

Контракт на поставку 6 патрульных кораблей Министерство национальной обороны Филиппин заключило с южнокорейской HHI в июне 2022 года. Стоимость заказа составила 573 млн. долл.

Корабли HDP-2200 предназначены для патрулирования и обеспечения безопасности исключительной экономической зоны Филиппин, противодействия контрабанде и пиратству, проведения поисково-спасательных операций, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

Строительство всех кораблей будет выполнено на предприятии HHI в Ульсане. Головной корабль будет принят на вооружение в начале 2026 года, а полностью поставка будет завершена к 2028 году. Ранее HHI уже построила для ВМС Филиппин два фрегата по контракту 2016 году и два корвета по контракту 2021 года. По оценке ВМС, выбор одного подрядчика для строительства всех кораблей позволит унифицировать флот и упростить техническое обслуживание и ремонт.

Церемония закладки киля головного корабля серии, (PS20) "Раджа Сулейман", состоялась на предприятии HHI в Ульсане 5 февраля 2025 года. Он был спущен на воду в июне 2025 года.

Спуск на воду второго корабля серии, (PS-21) "Раджа Лакандула", состоялся 20 ноября 2025 года.