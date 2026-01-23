Войти
Турция представила проект десантного вертолётоносца LHD-230

Источник изображения: topwar.ru

Турецкая компания TAIS представила на выставке DIMDEX 2026 в Дохе проект десантного корабля-вертолётоносца LHD-230.

Длина корабля составляет 230,8 м, ширина 32 м, осадка 6,8 м, водоизмещение 27 тыс. т, максимальная скорость 20 узлов, экономичная – 14 узлов, запас хода 9000 морских миль, автономность 50 дней. Эти характеристики позволяют отнести проект к категории больших УДК, оптимизированных для выполнения длительных миссий.

Ход обеспечивают два азипода Siemens eSIPOD мощностью 11 МВт каждый, дополняясь двумя носовыми подруливающими устройствами по 1500 кВт для маневрирования. Электроэнергия вырабатывается пятью дизель-генераторами по 8000 кВт.

Корабль имеет 348 мест для членов экипажа и дополнительные места для 700 десантников, 200 бойцов ССО, 56 авиаспециалистов и 50 медработников.

Вооружение LHD-230 включает в себя пять 25-мм артустановок Aselsan STOP (для борьбы с катерами и БПЛА), две зенитные артустановки Phalanx, систему противоракетной обороны (две 21-ячеечные пусковые установки Mk 49) и комплекс запуска ложных целей.

TCG Anadolu:

Источник изображения: topwar.ru

Авиагруппа может быть представлена 10–12 средними и тяжёлыми вертолётами. При этом проект адаптирован под использование ударных беспилотников палубного базирования (типа Bayraktar TB3 или Kızılelma), присутствие которых на борту в состоянии превратить LHD-230 в лёгкий авианосец.

Данный проект является дальнейшим развитием турецких компетенций в сфере строительства УДК. Национальным первенцем в этой категории стал TCG Anadolu, поступивший на вооружение в 2023 году.

