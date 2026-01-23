Войти
Военное обозрение

«Защитит от самых опасных угроз»: испанская армия осваивает БМП VCI Dragón

296
0
0

Источник изображения: topwar.ru

БМП VCI Dragón 8х8 должна стать одним из основных технических новшеств, внедряемых в испанскую армию в рамках её перевооружения. Программа по её созданию (на базе швейцарской Piranha V) была запущена в 2015 году и поручена местной компании TESS Defence. Однако проект столкнулся с серьёзными трудностями, вызванными главным образом необходимостью интеграции цифровой СУО и необитаемой башни Guardian 30 (от Escribano).

В итоге серийные БМП Dragón армия начала получать только в 2025 году (если не считать более ранней передачи демонстрационных образцов), а сейчас подразделения приступили к освоению новой машины. Всего войска ожидают поставки 348 экземпляров на первом этапе программы (контракт от 2020 года стоимостью €1,74 млрд). На данный момент из этого числа уже изготовлено или находится в производстве 107 единиц.

Источник изображения: topwar.ru

Башня Guardian 30, устанавливаемая на БМП Dragón, снаряжается 30-мм автоматической пушкой Mk44, 7,62-мм спаренным пулемётом и дымовыми гранатомётами, а также – опционально – ПУ для израильских ПТУР Spike LR2.

Бронемашина массой около 33 тонн развивает максимальную скорость 100 км/ч и имеет запас хода от 500 до 550 км. Её размеры составляют от 8 до 8,3 м в длину, от 2,9 до 2,99 м в ширину и около 2,34 м в высоту. Стандартный экипаж состоит из 3 чел.; в машине может разместиться 8 чел. десанта.

Источник изображения: topwar.ru

Техника оснащена двигателем Scania DC13 мощностью 724 л. с. (540 кВт), соединённым с 24-ступенчатой коробкой передач Sapa SW624, а также вспомогательным силовым агрегатом. В зависимости от уровня бронирования машина способна выдержать попадание 25-мм БПС или 30-мм БОПС. По этому поводу разработчик отмечает:

VCR 8×8 обеспечивает высокий уровень защиты от самых опасных угроз, с которыми приходится сталкиваться на поле боя.
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Spike NLOS
Проекты
2020-й год
Piranha
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.01 09:51
  • 13688
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.01 09:10
  • 96
МС-21 готовится к первому полету
  • 23.01 09:04
  • 6
Касательно "ФЛОТ УМИРАЕТ БЕЗ АВИАНОСЦА: Сивков о предательстве интересов России | Безруков и Сивков"
  • 23.01 07:13
  • 0
Статья: "Russia Will Never Be an ‘Aircraft Carrier Superpower’ Like America"
  • 22.01 19:34
  • 1
«Били, будут бить и добьют». Смогут ли США стереть Иран с лица земли?
  • 22.01 17:24
  • 1
В США назвали главную проблему армии России
  • 22.01 13:00
  • 1
Бундесвер испытывает конопляные волокна в качестве армирующего материала
  • 22.01 03:18
  • 0
О стратегии, тактике, и требованиях к бронетанковой технике в СА 60-80-ых гг. XX в.
  • 22.01 00:32
  • 1
В США новый российский «Амур» сочли обреченным
  • 22.01 00:06
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о сражении между M1E3 Abrams и Т-14 «Армата»"
  • 21.01 23:11
  • 1
Как остаться в живых, если грянет третья мировая: Россия предрекла Британии "конец" (The Mirror, Великобритания)
  • 21.01 22:51
  • 4
Озвучены некоторые данные о нашем «аналоге» Starlink
  • 21.01 19:09
  • 5
Суд арестовал имущество и деньги Чубайса в рамках нового иска «Роснано»
  • 21.01 11:02
  • 1
Новый выставочный центр «Буран» открылся в Музейном комплексе в Верхней Пышме
  • 21.01 03:05
  • 0
Сравнение платформы "Армата" с запускаемым в серию в этом году Т-90М2 (по имеющейся о них информации))