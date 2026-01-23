«Защитит от самых опасных угроз»: испанская армия осваивает БМП VCI Dragón

Источник изображения: topwar.ru

БМП VCI Dragón 8х8 должна стать одним из основных технических новшеств, внедряемых в испанскую армию в рамках её перевооружения. Программа по её созданию (на базе швейцарской Piranha V) была запущена в 2015 году и поручена местной компании TESS Defence. Однако проект столкнулся с серьёзными трудностями, вызванными главным образом необходимостью интеграции цифровой СУО и необитаемой башни Guardian 30 (от Escribano).

В итоге серийные БМП Dragón армия начала получать только в 2025 году (если не считать более ранней передачи демонстрационных образцов), а сейчас подразделения приступили к освоению новой машины. Всего войска ожидают поставки 348 экземпляров на первом этапе программы (контракт от 2020 года стоимостью €1,74 млрд). На данный момент из этого числа уже изготовлено или находится в производстве 107 единиц.

Башня Guardian 30, устанавливаемая на БМП Dragón, снаряжается 30-мм автоматической пушкой Mk44, 7,62-мм спаренным пулемётом и дымовыми гранатомётами, а также – опционально – ПУ для израильских ПТУР Spike LR2.

Бронемашина массой около 33 тонн развивает максимальную скорость 100 км/ч и имеет запас хода от 500 до 550 км. Её размеры составляют от 8 до 8,3 м в длину, от 2,9 до 2,99 м в ширину и около 2,34 м в высоту. Стандартный экипаж состоит из 3 чел.; в машине может разместиться 8 чел. десанта.

Техника оснащена двигателем Scania DC13 мощностью 724 л. с. (540 кВт), соединённым с 24-ступенчатой коробкой передач Sapa SW624, а также вспомогательным силовым агрегатом. В зависимости от уровня бронирования машина способна выдержать попадание 25-мм БПС или 30-мм БОПС. По этому поводу разработчик отмечает:

VCR 8×8 обеспечивает высокий уровень защиты от самых опасных угроз, с которыми приходится сталкиваться на поле боя.