ZALA "Ланцет" уничтожает противника на расстоянии более ста километров

БПЛА-камикадзе Ланцет
БПЛА-камикадзе Ланцет.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

Боеприпас ZALA "Ланцет" за время спецоперации доказал свою эффективность

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Высокоточный баражирующий боеприпас ZALA "Ланцет" уничтожает противника на расстоянии более 100 километров, рассказал на видео Минобороны России разведчик-оператор группировки войск "Центр" Артем Красноперов.

"Запускаем (ред. - ZALA "Ланцет") довольно-таки часто. Серьезная штука, очень эффективно себя показала во время СВО. Мы подбили уже немало танков, стратегических орудий… очень много летает она. 100 километров, даже чуть больше залетали", - сказал Красноперов.

Благодаря высокой точности наведения, устойчивости каналов связи и возможности длительного барражирования, комплекс ZALA "Ланцет" эффективно поражает стационарные, движущиеся и замаскированные цели, включая артиллерийские установки, бронетехнику и объекты военной инфраструктуры ВСУ в глубине их обороны, отметили в Минобороны России.

"Системная и непрерывная работа расчетов ZALA "Ланцет" соединения спецназа группировки войск "Центр" снижает огневые возможности украинских боевиков, нарушает управление и снабжение подразделений ВСУ, а также создаёт благоприятные условия для наступательных действий штурмовых подразделений на Красноармейском направлении", - заявили в российском военном ведомстве.

