Высота нападения: танковые подразделения Российской армии усиливаются БПЛА

Как тяжелые боевые машины будут взаимодействовать с дронами

Действующие танковые подразделения Российской армии усиливаются беспилотниками, рассказали «Известиям» источники в Минобороны РФ. Одна из основных задач новых рот БПЛА — разведка и корректировка стрельбы. В войсках начали реализовывать новую концепцию использования танков вместе с воздушными и наземными роботизированными системами, отмечают эксперты. Широкое применение дронов повысит эффективность механизированных соединений и снизит потери личного состава, уверены они.

Штатное усиление

В танковых батальонах Российской армии начали создаваться роты беспилотных летательных аппаратов. Штатные дроны будут отвечать за разведку и корректировку огня, рассказали источники «Известий» в Минобороны РФ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов Источник изображения: iz.ru

— БПЛА, которые будут действовать в интересах танкового батальона, повысят его боевую эффективность и позволят сократить потери, — полагает военный эксперт Юрий Лямин. — Информация танкистам будет поступать непосредственно от операторов БПЛА. Раньше частенько эта цепочка была длиннее. Например, дроноводы пехотных соединений, с которыми действовали боевые машины, сначала сообщали о целях своему непосредственному начальству, а те уже просили танкистов нанести удар. Теперь цели будут уничтожаться практически тут же. Хорошая корректировка огня при работе с закрытых позиций позволит сократить время нахождения боевых машин на них. Возможность быстро передислоцироваться сбережет жизни наших бойцов.

Эксперт отметил, что в зоне СВО танковые подразделения давно стараются использовать дроны.

— Во время боевых действий доказано, что БПЛА хорошо взаимодействуют с танками, — отметил он.

Фактически сейчас в войсках начала претворяться в жизнь новая концепция использования танков вместе с БПЛА и наземными роботизированными системами, рассказал Юрий Лямин.

— Сам по себе танк — это дорогая машина, обладающая большой огневой мощью, — пояснил он. — Но, попадая на поле боя, она в нынешних условиях оказалась очень уязвимой. Ей не хватает эффективных средств для разведки, корректировки огня при работе прямой наводкой и с закрытых огневых позиций. Также желательно прикрытие с воздуха. Беспилотники могут решить эти проблемы.

Фото: ТАСС/Александр Река Источник изображения: iz.ru

Дроны с мощной оптикой могут заниматься поиском противника и корректировать огонь. Беспилотники ПВО могут перехватывать вражеские дроны, атакующий танк. Всё это кратно повысит эффективность и выживаемость тяжелых машин.

В идеале каждый танк должен обзавестись своими беспилотными аппаратами, отметил эксперт.

— Их появление в танковых батальонах — верный и, скорее всего, только первый шаг. В дальнейшем количество аппаратов с разным функционалом увеличится, — отметил Юрий Лямин. — Ход событий показывает, что действия тяжелой бронетехники вблизи и на линии фронта должны в обязательном порядке обеспечиваться БПЛА.

В танковых подразделениях активно осваивают применение не только воздушных, но и наземных дронов. «Известия» писали, что на полигонах сейчас обучают управлению и использованию наземных роботизированных комплексов. В тыловых районах были построены специальные трассы, на которых бойцы учатся вождению аппаратов. Для этого был разработан целый комплекс упражнений, который позволяет полностью освоить новую технику.

Наземный робототехнический комплекс «Курьер» Источник изображения: Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Наземные дроны, в зависимости от комплектации, оборудованы 7,62-миллиметровыми ручными пулеметами ПКТ или автоматическими гранатометами АГС-17 «Пламя».

Таким образом, в российских танковых войсках начали подготовку к ведению боевых действий согласно принципу «ведущий – ведомый», отметили эксперты. При его применении обитаемые боевые машины идут в бой вместе с роботизированными системами. Обеспечение их работы БПЛА еще больше усиливает танковые подразделения.

Эффективность на новом уровне

Массовое появление беспилотников в строевых частях — это хорошая иллюстрация того, как развиваются войска беспилотных систем, создание которых завершилось в конце прошлого года, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— Мы видим, что дроны начали активно использовать в мотострелковых, танковых, артиллерийских и других соединениях, — отметил он. — Специальная военная операция показала, что беспилотники решают множество задач. Они хорошо ведут разведку, занимаются корректировкой огня, поражают цели, причем не обязательно наземные. Сейчас активно начали развиваться дроны ПВО, отвечающие за перехват БПЛА противника над полем боя или в тыловых районах.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов Источник изображения: iz.ru

Если раньше снабжать части беспилотниками зачастую приходилось волонтерам, то теперь дроны будут распределяться более равномерно, с учетом обстановки и потребностей войск на том или ином участке фронта, полагает Алексей Леонков.

— Вооруженные силы отработали систему, которая обеспечит развитие роботизированных систем, — считает Алексей Леонков. — В армии появляется материально-техническая база, улучшается оснащение частей, есть система хранения и ремонта аппаратов, разрабатываются планы по их модернизации. Идет подготовка операторов дронов самых разных типов, нужных армии. Немаловажно и то, что квалифицированных офицеров БПЛА будут готовить военные училища, там же будет вестись научная работа, касающаяся этого направления.

Боевые показатели, боевая эффективность российских подразделений скоро будет на совсем ином — более высоком — уровне, отметил эксперт.

Богдан Степовой

Андрей Федоров