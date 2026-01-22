ОАЭ показали комплекс защиты бронеавтомобилей от дронов Spider Net

Источник изображения: topwar.ru

Оборонная компания Calidus из ОАЭ показала новую конфигурацию своего многоцелевого бронеавтомобиля MCAV, получившего на оснащение комплекс пассивной защиты от беспилотников Spider Net.

Как поясняет разработчик, данная модернизация является оперативным ответом на уроки, извлечённые из недавних конфликтов, в ходе которых барражирующие боеприпасы и ударные FPV-дроны продемонстрировали способность пробивать бронетехнику с традиционной защитой, атакуя машины сверху или в неподвижном состоянии.

MCAV – это бронеавтомобиль 4x4, предназначенный для перевозки личного состава, патрулирования, обеспечения внутренней безопасности и выполнения рутинных боевых задач. Машина оснащена турбированным дизельным двигателем мощностью около 330 л. с., работающим в паре с АКП, что позволяет поддерживать высокий уровень мобильности, в том числе в условиях бездорожья.

MCAV оснащён модульной баллистической броней, предназначенной для защиты от огня из стрелкового оружия и осколков снарядов, с опциональными уровнями защиты. Конструкция днища и сидений способствует смягчению воздействия мин. Новый противодроновый комплекс Spider Net призван повысить живучесть изделия при воздушных атаках на коротких дистанциях.

Система Spider Net представляет собой жёсткий каркас с мелкоячеистой металлической сеткой, покрывающей борта, переднюю часть и крышу. Комплекс работает полностью пассивно, не имея сенсоров, средств подавления или кинетических перехватчиков.