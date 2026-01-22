Войти
«Перехватил тысячи «Корнетов»: литовские танки Leopard 2A8 получат КАЗ Trophy

325
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Комплексы активной защиты Trophy получат ОБТ Leopard 2A8, закупленные на протяжении 2025 года Литвой (приобретено 44 машин – полный танковый батальон), Нидерландами (46 с опционом на ещё 6 единиц), Чехией (44 экземпляра и опцион на 14) и Хорватией (44).

Соответствующий многонациональный контракт общей стоимостью €300 млн будет выполнен немецкой компанией EuroTrophy GmbH с участием Rafael – израильского разработчика КАЗ.

Впервые израильская система Trophy была успешно протестирована на танке Leopard 2 ( в модификации A7) в октябре 2021 года. Она также уже прошла интеграцию с рядом других западных бронированных платформ, включая американский ОБТ M1 Abrams и израильский Merkava. Как отметили в Rafael, этот список в будущем пополнится южнокорейским ОБТ K2 Black Panther, а также более лёгкими вариантами бронетехники, такими как БТР Boxer, Patria AMV и Namer.

Компания Rafael позиционирует Trophy как проверенный в бою КАЗ, предназначенный для обнаружения, отслеживания и нейтрализации противотанковых угроз. Система состоит из нескольких сенсоров, поискового радара, компьютера и ПУ для запуска перехватчиков, установленных на танке.

Как утверждают в израильском командовании, во время войны в Газе комплексы Trophy якобы «поразили тысячи ПТУР «Корнет» и реактивных снарядов из гранатомётов», при этом эффективность перехвата составила около 85%. Как говорят в таких случаях: «пишите больше, всё равно никто не проверит».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Литва
Нидерланды
США
Хорватия
Чехия
Южная Корея
Продукция
Boxer GTK
K2
Leopard-2
M1 Abrams
Merkava
Namer БТР
Rosomak КТО
Корнет
Компании
Patria
Rafael
Проекты
ИТ
