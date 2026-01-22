Новый патрульный корабль пограничной охраны Латвии Barta

16 января 2026 года в Лиепае состоялась церемония освящения и подъема латвийского флага на введенном в состав Государственной пограничной охраны Латвии (Valsts Robežsardze) новом малом патрульном корабле Barta. Корабль проекта Damen FCS 3307 Patrol Mk 1 стал четвертой единицей флота Государственной пограничной охраны Латвии.

Новый малый патрульный корабль Barta проекта Damen FCS 3307 Patrol Mk 1 Государственной пограничной охраны Латвии (с) Государственная пограничная охрана Латвии

Корабль был изначально построен международной (со штаб-квартирой в Нидерландах) судостроительной группой Damen Shipyards Group по проекту Damen FCS 3307 Patrol, являющемуся патрульным вариантом популярного на мировом рынке малого корабля обеспечения морских нефтегазовых промыслов Damen FCS 3307. Корабль был построен под названием Defender IX на верфи Damen Shipyard Singapore в Сингапуре в числе 10 патрульных кораблей проекта FCS 3307 Patrol по заказу нигерийской компании Strickland Services Limited, которая использует их для охраны морских нефтегазовых промыслов у побережья Нигерии в Гвинейском заливе. В феврале 2016 года Defender IX был переименован в Osamede. В июле 2022 года корабль был продан обратно группе Damen и доставлен из Нигерии в Кейптаун (ЮАР), где к апрелю 2024 года прошел капитальный ремонт на верфи Damen Shipyards Cape Town, после чего выставлен на продажу.

Корабль Osamede был приобретен в итоге для Государственной пограничной охраны Латвии, которая 7 октября 2024 года заключила с эстонской судостроительной компанией AS Baltic Workboats (Сааремаа) контракт стоимостью 6,28745 млн евро на поставку данного патрульного корабля. с проведением его ремонта и модернизации под латвийские требования. Общая стоиость проекта приобретения этого корабля для Латвии составила 6,36037 млн евро, из которых 4,770277 млн евро были покрыты финансированием по программе Европейского союза по финансовой поддержке управления границами и визовой политики на 2021-2027 годы.

В ноябре-декабре 2024 года корабль Osamede был доставлен на транспортном судне из Кейптауна на верфь Baltic Workboats на Сааремаа, где прошел необходимые работы. 19 декабря 2025 года по завершении работ корабль уже под латвийским названием Barta (в честь реки) перешел в Лиепаю и теперь введен в строй, став самой современной и скоростной единицей флота Государственной пограничной охраны Латвии.

Корабль проекта Damen FCS 3307 в стандартном исполнении имеет длину 34,2 метра, ширину 7,3 метра, наибольшее углубление 3,3 метра и валовую вместимость 168 тонн. Корпус и надстройка полностью выполнены из алюминиевых сплавов, корпус имет фирменные для Damen обводы носовой части с вертикальным форштевнем, именуемые Sea Axe ("топорообразный нос"). Корабль оснащен тремя двенадцатицилиндровыми главными дизельными двигателями Caterpillar C32 ACERT мощностью 1600 л.с. (1193 кВт) каждый, которые приводят в движение три винта фиксированного шага через три редуктора Reintjes WVS 730/1, обеспечивая максимальную скорость хода 29-30 узлов. Полный запас топлива 60,3 м³. Дальность плавания составляет до 1700 миль на полном ходу. Вспомогательное оборудование FCS 3307 включает два дизель-генератора Caterpillar C4.4T мощностью 59 кВт каждый. Для повышения маневренности FCS 3307 оснащен носовым поперечным подруливающим устройством мощностью 75 кВт.

В патрульном варианте FCS 3307 Patrol на кормовой палубе размещена полужестская моторная лодка. Надстройка и мостик оснащены встроенным бронированием, а стекла выполнены пуленепробиваемыми. Штатное вооружение на корабле отсутствует, но на баке имеется бронированная турельная установка для 7,62-мм или 12,7-мм пулемета. Экипаж в патрульном варианте составляет 14 человек.

Новый малый патрульный корабль Barta проекта Damen FCS 3307 Patrol Mk 1 Государственной пограничной охраны Латвии перед вводом в строй. Лиепая, 21.12.2025 (с) Brunis Filipenoks / www.marinetraffic.com

Церемония ввода в строй флота Государственной пограничной охраны Латвии нового малого патрульного корабля Barta проекта Damen FCS 3307 Patrol Mk 1. Лиепая, 16.01.2026 (с) Государственная пограничная охрана Латвии и @LiepajaSEZ

Видео: