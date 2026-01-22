Противодроновая пуля: Индия разрабатывает новые боеприпасы калибра 7,62 мм

Источник изображения: topwar.ru

Индия стремится поднять на уровень возможности по борьбе с беспилотниками. Научно-исследовательское учреждение в области вооружений (ARDE) заявило, что сейчас ведётся разработка новых 7,62-мм противодроновых боеприпасов.

Их концепция применения состоит в подрыве пули уже во время полёта и её фрагментации на несколько осколков с контролируемым разлётом, которые создают коническое облако перед дроном, выступая в качестве средства поражения небольших БПЛА. Как утверждается, новый тип боеприпасов совместим со стандартным стрелковым оружием, что избавляет от необходимости использования дорогостоящих специализированных систем.

В ARDE пояснили, что в настоящее время осуществляется оптимизация новых 7,62-мм боеприпасов, в ходе которых их характеристики доводятся до совершенства, чтобы обеспечить безопасность военнослужащих. Хотя сроки не разглашаются, в ведомстве отметили, что разработка «идёт стабильными темпами».

Цель проекта состоит в создании дешёвого и быстро развёртываемого средства защиты от дронов для подразделений на передовых рубежах.

В отличие от дроби новые боеприпасы имеют повышенную дальность, точность и пробивную способность. Дробь, вылетая из ствола уже в виде облака осколков, быстро теряет энергию и рассеивается: её эффективная дальность стрельбы по дрону составляет 30–50 м. Пуля ARDE имеет высокую начальную скорость и массу, а её фрагментация происходит на значительном удалении от ствола, увеличивая дистанцию огня (ориентировочно до 150–300 м). К тому же бойцам не придётся отдельно нести дробовик.