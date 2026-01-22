Войти
Военное обозрение

Противодроновая пуля: Индия разрабатывает новые боеприпасы калибра 7,62 мм

293
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Индия стремится поднять на уровень возможности по борьбе с беспилотниками. Научно-исследовательское учреждение в области вооружений (ARDE) заявило, что сейчас ведётся разработка новых 7,62-мм противодроновых боеприпасов.

Их концепция применения состоит в подрыве пули уже во время полёта и её фрагментации на несколько осколков с контролируемым разлётом, которые создают коническое облако перед дроном, выступая в качестве средства поражения небольших БПЛА. Как утверждается, новый тип боеприпасов совместим со стандартным стрелковым оружием, что избавляет от необходимости использования дорогостоящих специализированных систем.

В ARDE пояснили, что в настоящее время осуществляется оптимизация новых 7,62-мм боеприпасов, в ходе которых их характеристики доводятся до совершенства, чтобы обеспечить безопасность военнослужащих. Хотя сроки не разглашаются, в ведомстве отметили, что разработка «идёт стабильными темпами».

Цель проекта состоит в создании дешёвого и быстро развёртываемого средства защиты от дронов для подразделений на передовых рубежах.

В отличие от дроби новые боеприпасы имеют повышенную дальность, точность и пробивную способность. Дробь, вылетая из ствола уже в виде облака осколков, быстро теряет энергию и рассеивается: её эффективная дальность стрельбы по дрону составляет 30–50 м. Пуля ARDE имеет высокую начальную скорость и массу, а её фрагментация происходит на значительном удалении от ствола, увеличивая дистанцию огня (ориентировочно до 150–300 м). К тому же бойцам не придётся отдельно нести дробовик.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Компании
DRDO
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.01 13:41
  • 13666
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.01 13:00
  • 1
Бундесвер испытывает конопляные волокна в качестве армирующего материала
  • 22.01 12:36
  • 92
МС-21 готовится к первому полету
  • 22.01 06:27
  • 0
Касательно "ФЛОТ УМИРАЕТ БЕЗ АВИАНОСЦА: Сивков о предательстве интересов России | Безруков и Сивков"
  • 22.01 03:18
  • 0
О стратегии, тактике, и требованиях к бронетанковой технике в СА 60-80-ых гг. XX в.
  • 22.01 00:32
  • 1
В США новый российский «Амур» сочли обреченным
  • 22.01 00:06
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о сражении между M1E3 Abrams и Т-14 «Армата»"
  • 21.01 23:11
  • 1
Как остаться в живых, если грянет третья мировая: Россия предрекла Британии "конец" (The Mirror, Великобритания)
  • 21.01 22:51
  • 4
Озвучены некоторые данные о нашем «аналоге» Starlink
  • 21.01 19:09
  • 5
Суд арестовал имущество и деньги Чубайса в рамках нового иска «Роснано»
  • 21.01 11:02
  • 1
Новый выставочный центр «Буран» открылся в Музейном комплексе в Верхней Пышме
  • 21.01 03:05
  • 0
Сравнение платформы "Армата" с запускаемым в серию в этом году Т-90М2 (по имеющейся о них информации))
  • 20.01 19:24
  • 0
И еще о танках: проект Т-90М2 "Рывок-1", по планам - в серии с 2026/2027 г.
  • 20.01 18:27
  • 0
Комментарий к "В новом М1Е3 Abrams повторяются некоторые идеи танка из КНДР 2017 года"
  • 20.01 16:45
  • 1
"Калашников": автомат для штурмовиков АК-12К сконструировали за полгода