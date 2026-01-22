Войти
Техкульт

Американский вращательно-детонационный двигатель повысит эффективность гиперзвуковых ракет

343
0
0

Ракета

Две ведущие аэрокосмические компании США — GE Aerospace и Lockheed Martin объединяют усилия по созданию прямоточного воздушно-реактивного двигателя с вращающейся детонацией (RDDJ).

Несмотря на ряд достоинств прямоточных воздушно-реактивных двигателей (к примеру, отсутствие движущихся частей), для запуска его необходимо разогнать до скорости 3 Маха, для чего требуется мощный ракетный ускоритель. Решить эту проблему GE Aerospace и Lockheed Martin предлагают с помощью вращающегося детонационного двигателя, в котором используется сверхзвуковая волна детонирующего топлива. В результате формируется самоподдерживающийся цикл, сохраняющий давление во время сгорания топливной смеси. Эффективность такого двигателя на 25 % выше обычного, что позволяет сделать его более легким и компактным. RDDJ может работать на дозвуковых, сверхзвуковых, а с форсажной камерой — и на гиперзвуковых скоростях. Lockheed Martin уже разработала высокоскоростной тактический воздухозаборник для двухрежимного прямоточного RDDJ. Двигатель может работать на разных высотах, однако для реализации этого требуются сложные вычислительные гидродинамические модели для управления сложными ударными волнами.

Александр Агеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
ГЗЛА
ИДД
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.01 13:41
  • 13666
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.01 13:00
  • 1
Бундесвер испытывает конопляные волокна в качестве армирующего материала
  • 22.01 12:36
  • 92
МС-21 готовится к первому полету
  • 22.01 06:27
  • 0
Касательно "ФЛОТ УМИРАЕТ БЕЗ АВИАНОСЦА: Сивков о предательстве интересов России | Безруков и Сивков"
  • 22.01 03:18
  • 0
О стратегии, тактике, и требованиях к бронетанковой технике в СА 60-80-ых гг. XX в.
  • 22.01 00:32
  • 1
В США новый российский «Амур» сочли обреченным
  • 22.01 00:06
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о сражении между M1E3 Abrams и Т-14 «Армата»"
  • 21.01 23:11
  • 1
Как остаться в живых, если грянет третья мировая: Россия предрекла Британии "конец" (The Mirror, Великобритания)
  • 21.01 22:51
  • 4
Озвучены некоторые данные о нашем «аналоге» Starlink
  • 21.01 19:09
  • 5
Суд арестовал имущество и деньги Чубайса в рамках нового иска «Роснано»
  • 21.01 11:02
  • 1
Новый выставочный центр «Буран» открылся в Музейном комплексе в Верхней Пышме
  • 21.01 03:05
  • 0
Сравнение платформы "Армата" с запускаемым в серию в этом году Т-90М2 (по имеющейся о них информации))
  • 20.01 19:24
  • 0
И еще о танках: проект Т-90М2 "Рывок-1", по планам - в серии с 2026/2027 г.
  • 20.01 18:27
  • 0
Комментарий к "В новом М1Е3 Abrams повторяются некоторые идеи танка из КНДР 2017 года"
  • 20.01 16:45
  • 1
"Калашников": автомат для штурмовиков АК-12К сконструировали за полгода