Американский вращательно-детонационный двигатель повысит эффективность гиперзвуковых ракет

Ракета

Две ведущие аэрокосмические компании США — GE Aerospace и Lockheed Martin объединяют усилия по созданию прямоточного воздушно-реактивного двигателя с вращающейся детонацией (RDDJ).

Несмотря на ряд достоинств прямоточных воздушно-реактивных двигателей (к примеру, отсутствие движущихся частей), для запуска его необходимо разогнать до скорости 3 Маха, для чего требуется мощный ракетный ускоритель. Решить эту проблему GE Aerospace и Lockheed Martin предлагают с помощью вращающегося детонационного двигателя, в котором используется сверхзвуковая волна детонирующего топлива. В результате формируется самоподдерживающийся цикл, сохраняющий давление во время сгорания топливной смеси. Эффективность такого двигателя на 25 % выше обычного, что позволяет сделать его более легким и компактным. RDDJ может работать на дозвуковых, сверхзвуковых, а с форсажной камерой — и на гиперзвуковых скоростях. Lockheed Martin уже разработала высокоскоростной тактический воздухозаборник для двухрежимного прямоточного RDDJ. Двигатель может работать на разных высотах, однако для реализации этого требуются сложные вычислительные гидродинамические модели для управления сложными ударными волнами.

Александр Агеев