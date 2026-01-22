Войти
ТАСС

Трамп считает, что стороны конфликта на Украине близки к урегулированию

287
0
0
Источник изображения: © AP Photo/ Evan Vucci

Президент США выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп полагает, что стороны достаточно близки к договоренности о преодолении кризиса на Украине.

"Мы подходим... Думаю, Стив, думаю, могу сказать, что мы достаточно близки", - сказал он на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария), комментируя перспективы урегулирования на Украине. Трамп обращался к своему спецпосланнику по миротворческим миссиям Стивену Уиткоффу.

В связи с этим американский лидер предположил, что порой договоренность фактически подготовлена или с Москвой, или с Киевом, но ее не удается согласовать одновременно с обеими сторонами. "Зачастую у нас есть сделка с Россией. Россия готова", - заявил Трамп. При этом он отметил, что Владимир Зеленский в таких случаях не был готов пойти на сделку. "Вы видели это, когда он был в Овальном кабинете [Белого дома]. Я был недоволен", - подчеркнул глава американской администрации, не уточняя, какую именно встречу с Зеленским имеет в виду.

"Мы должны остановить это", - продолжал Трамп, имея в виду боевые действия на Украине. "Считаю, что они находятся в точке, в которой могут сойтись и заключить сделку", - отметил президент. С его точки зрения, отказ Москвы и Киева от договоренности был бы глупостью. Это касалось бы обеих сторон, утверждал он. "И я знаю, что они не глупы. Но если они этого не добьются, то они глупцы", - полагает Трамп. "Не хочу никого оскорблять, но эту сделку нужно заключить", - добавил он. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.01 13:41
  • 13666
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.01 13:00
  • 1
Бундесвер испытывает конопляные волокна в качестве армирующего материала
  • 22.01 12:36
  • 92
МС-21 готовится к первому полету
  • 22.01 06:27
  • 0
Касательно "ФЛОТ УМИРАЕТ БЕЗ АВИАНОСЦА: Сивков о предательстве интересов России | Безруков и Сивков"
  • 22.01 03:18
  • 0
О стратегии, тактике, и требованиях к бронетанковой технике в СА 60-80-ых гг. XX в.
  • 22.01 00:32
  • 1
В США новый российский «Амур» сочли обреченным
  • 22.01 00:06
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о сражении между M1E3 Abrams и Т-14 «Армата»"
  • 21.01 23:11
  • 1
Как остаться в живых, если грянет третья мировая: Россия предрекла Британии "конец" (The Mirror, Великобритания)
  • 21.01 22:51
  • 4
Озвучены некоторые данные о нашем «аналоге» Starlink
  • 21.01 19:09
  • 5
Суд арестовал имущество и деньги Чубайса в рамках нового иска «Роснано»
  • 21.01 11:02
  • 1
Новый выставочный центр «Буран» открылся в Музейном комплексе в Верхней Пышме
  • 21.01 03:05
  • 0
Сравнение платформы "Армата" с запускаемым в серию в этом году Т-90М2 (по имеющейся о них информации))
  • 20.01 19:24
  • 0
И еще о танках: проект Т-90М2 "Рывок-1", по планам - в серии с 2026/2027 г.
  • 20.01 18:27
  • 0
Комментарий к "В новом М1Е3 Abrams повторяются некоторые идеи танка из КНДР 2017 года"
  • 20.01 16:45
  • 1
"Калашников": автомат для штурмовиков АК-12К сконструировали за полгода