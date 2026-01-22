Трамп считает, что стороны конфликта на Украине близки к урегулированию

Президент США выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп полагает, что стороны достаточно близки к договоренности о преодолении кризиса на Украине.

"Мы подходим... Думаю, Стив, думаю, могу сказать, что мы достаточно близки", - сказал он на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария), комментируя перспективы урегулирования на Украине. Трамп обращался к своему спецпосланнику по миротворческим миссиям Стивену Уиткоффу.

В связи с этим американский лидер предположил, что порой договоренность фактически подготовлена или с Москвой, или с Киевом, но ее не удается согласовать одновременно с обеими сторонами. "Зачастую у нас есть сделка с Россией. Россия готова", - заявил Трамп. При этом он отметил, что Владимир Зеленский в таких случаях не был готов пойти на сделку. "Вы видели это, когда он был в Овальном кабинете [Белого дома]. Я был недоволен", - подчеркнул глава американской администрации, не уточняя, какую именно встречу с Зеленским имеет в виду.

"Мы должны остановить это", - продолжал Трамп, имея в виду боевые действия на Украине. "Считаю, что они находятся в точке, в которой могут сойтись и заключить сделку", - отметил президент. С его точки зрения, отказ Москвы и Киева от договоренности был бы глупостью. Это касалось бы обеих сторон, утверждал он. "И я знаю, что они не глупы. Но если они этого не добьются, то они глупцы", - полагает Трамп. "Не хочу никого оскорблять, но эту сделку нужно заключить", - добавил он.