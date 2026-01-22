Войти
Газета.ru

Генерал развеял распространенный миф об «Орешнике»

379
0
+1
Момент удара "Орешником" по украинским критическим объектам. Кадр видео
Момент удара "Орешником" по украинским критическим объектам. Кадр видео.
Источник изображения: © Соцсети

Генерал Соболев: определить цели ракеты Орешник невозможно

Генерал-лейтенант, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал широко обсуждаемый в Сети вопрос о заблаговременном информировании противника о массированных ударах, в том числе с применением новейшего ракетного комплекса «Орешник».

Парламентарий пояснил, что Украина может узнавать о готовящихся ударах от американской спутниковой разведки. При этом никакие секретные данные, включая цели атак, противник выяснить не в состоянии.

«Объект для атаки выбирается в последний момент и известен только тем, кто должен осуществить запуск», — отметил Соболев.

Он добавил, что даже если Киев заранее узнает о возможных целях на своей территории, ему это ничего не даст, учитывая скорость «Орешника».

9 января в Минобороны РФ сообщили о массированном ударе, в том числе «Орешником», по критическим объектам Украины. По данным ведомства, это стало ответом на попытку атаки на резиденцию российского лидера Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря 2025 года.

Как напоминает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок, Россия через национальный Центр по уменьшению ядерной опасности информирует американскую сторону о любом планируемом пуске межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок, не менее чем за 24 часа в соответствии с «Соглашением между СССР и США об уведомлениях о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок 1988 года».

Ранее Макрон заявил о необходимости создать аналог «Орешника».

Вячеслав Душин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.01 13:41
  • 13666
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.01 13:00
  • 1
Бундесвер испытывает конопляные волокна в качестве армирующего материала
  • 22.01 12:36
  • 92
МС-21 готовится к первому полету
  • 22.01 06:27
  • 0
Касательно "ФЛОТ УМИРАЕТ БЕЗ АВИАНОСЦА: Сивков о предательстве интересов России | Безруков и Сивков"
  • 22.01 03:18
  • 0
О стратегии, тактике, и требованиях к бронетанковой технике в СА 60-80-ых гг. XX в.
  • 22.01 00:32
  • 1
В США новый российский «Амур» сочли обреченным
  • 22.01 00:06
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о сражении между M1E3 Abrams и Т-14 «Армата»"
  • 21.01 23:11
  • 1
Как остаться в живых, если грянет третья мировая: Россия предрекла Британии "конец" (The Mirror, Великобритания)
  • 21.01 22:51
  • 4
Озвучены некоторые данные о нашем «аналоге» Starlink
  • 21.01 19:09
  • 5
Суд арестовал имущество и деньги Чубайса в рамках нового иска «Роснано»
  • 21.01 11:02
  • 1
Новый выставочный центр «Буран» открылся в Музейном комплексе в Верхней Пышме
  • 21.01 03:05
  • 0
Сравнение платформы "Армата" с запускаемым в серию в этом году Т-90М2 (по имеющейся о них информации))
  • 20.01 19:24
  • 0
И еще о танках: проект Т-90М2 "Рывок-1", по планам - в серии с 2026/2027 г.
  • 20.01 18:27
  • 0
Комментарий к "В новом М1Е3 Abrams повторяются некоторые идеи танка из КНДР 2017 года"
  • 20.01 16:45
  • 1
"Калашников": автомат для штурмовиков АК-12К сконструировали за полгода