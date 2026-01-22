Славный путь от Петровских реформ до наших дней

21 января – День инженерных войск

Генерал-лейтенант Юрий Ставицкий. Источник: Минобороны России

Начальник инженерных войск Вооружённых Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Юрий Ставицкий рассказал корреспонденту «Красной звезды» об основных этапах исторического развития этого рода войск, особенностях выполнения задач в условиях специальной военной операции, в том числе применении беспилотных систем. Он также раскрыл некоторые подробности подготовки кадрового состава и дал оценку военным инженерам, выполняющим задачи в зоне СВО.

– Юрий Михайлович, инженерные войска отмечают 325-ю годовщину со дня образования, расскажите об их становлении и основных этапах развития.

– Инженерные войска имеют многовековую историю, являясь одними из старейших в Вооружённых Силах Российской Федерации. Действительно, 21 января 2026 года войска отмечают 325-летие. В процессе своего развития они прошли героический путь, обеспечивая в каждую историческую эпоху славные победы русского оружия. И сегодня инженерные войска являются важной составляющей военной организации государства, вносящей весомый вклад в защиту суверенитета и безопасности России.

Свою летопись инженерные войска ведут с эпохи зарождения регулярной русской армии и подписания в 1701 году Петром I указов от 21 января о создании инженерной школы и от 25 мая о формировании первых инженерных подразделений, которые первоначально входили в состав артиллерийского полка, были представлены минёрной ротой, инженерной и понтонной командами.

Возрастание роли инженерных войск привело в начале XIX века к их отделению от артиллерии и созданию самостоятельного рода войск со своим органом управления и центром для подготовки кадров.

В 1802 году в соответствии с Указом императора Александра I как самостоятельный орган управления инженерными войсками была сформирована Инженерная экспедиция, правопреемником которой в настоящее время является Управление начальника инженерных войск Вооружённых Сил Российской Федерации.

В 1819 году на базе инженерной школы развёртывается Главное инженерное училище, одно из первых высших военных учебных заведений, созданных в России. В 1855 году в память о своём основателе – императоре Николае I училище было переименовано в Николаевское инженерное училище, офицерские классы которого в последующем преобразованы в Николаевскую инженерную академию.

Продолжателем многовековых традиций данных военных учебных заведений стали возрождённые с 1 августа 2023 года Военно-инженерная ордена Кутузова академия имени Героя Советского Союза генерал-лейтенанта инженерных войск Д.М. Карбышева и с 1 сентября 2025 года Нижегородское гвардейское высшее военно-инженерное командное Ковельское Краснознамённое училище.

Продолжая исторический экскурс, особо отмечу, что 8 января 1813 года за заслуги военных инженеров в Отечественной войне 1812 года был учреждён лейб-гвардии сапёрный батальон – с этой даты ведёт свою историю сапёрная гвардия. К 1828 году все инженерные части имели боевые знамёна, а наиболее отличившиеся из них были удостоены Георгиевского знамени и стали гвардейскими.

О достойном вкладе инженерных войск в разгром немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны свидетельствует тот факт, что за проявленные мужество и героизм государственных наград и почётных наименований удостоены 969 инженерных соединений и частей, 196 из которых стали гвардейскими.

Отмечу, что в составе войск в настоящее время 16 гвардейских частей. При этом военнослужащие девяти недавно сформированных воинских частей уже отличились в ходе специальной военной операции. За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригад и полков в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов, указами Президента Российской Федерации им были присвоены почётные наименования «гвардейских».

Оснащённые техническими средствами вооружённой борьбы, инженерные войска явились колыбелью многих современных видов, родов и специальных войск. В конце XIX – начале XX веков именно в составе инженерных войск появились первые воздухоплавательные, авиационные, прожекторные, телеграфные, железнодорожные, автомобильные, броневые подразделения и подразделения противогазовой обороны, положившие начало сформированным в последующем самостоятельным видам, родам войск и специальным войскам.

К началу 30-х годов XX века инженерные войска в основном приобрели ту структуру, которая, совершенствуясь с учётом опыта, накопленного в ходе войн и вооружённых конфликтов, дошла до нашего времени.

На современном этапе они находятся в постоянной готовности к выполнению задач в соответствии с предназначением по защите интересов нашего государства.

– Какие задачи выполняют инженерные войска в ходе специальной военной операции?

– Современное состояние инженерных войск Вооружённых Сил Российской Федерации характеризуется динамичным развитием и неуклонным повышением их боевых и специальных возможностей. Это особенно заметно с началом специальной военной операции, в ходе которой применяются новые образцы инженерного вооружения и выполняется весь комплекс задач инженерного обеспечения.

Фортификационное оборудование рубежей, позиций и районов по-прежнему остаётся главным фактором, обеспечивающим защиту.

Военнослужащие инженерных войск ВС РФ. Источник: Минобороны России

При подготовке и в ходе боевых действий немаловажное значение имеет проделывание и содержание проходов в заграждениях, осуществляемое в целях пропуска войск.

При проделывании проходов на маршрутах движения широко применяются наземные робототехнические комплексы.

Одной из важнейших и трудоёмких задач, решаемых инженерными войсками в ходе специальной военной операции, является разминирование местности и объектов.

В результате ожесточённых боевых действий, а также обстрелов со стороны ВСУ гражданской инфраструктуры огромные территории оказались засорены взрывоопасными предметами.

Кроме того, при отступлении ВСУ проводят массовое минирование жилых домов, образовательных учреждений, социально значимых объектов, в том числе энергетической инфраструктуры и водоснабжения, что создаёт смертельную угрозу для мирных жителей освобождённых районов.

Особой опасности в связи с этим подвержено гражданское население, и в первую очередь дети. Чтобы уберечь их, в школах на регулярной основе организовано проведение занятий по минной опасности со школьниками. Занятия проводят специалисты Международного противоминного центра Военно-инженерной академии, выполняющие задачи в составе представительств по организации разминирования территорий. Они рассказывают подросткам о правилах поведения в опасной зоне, о порядке действий в случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов, знакомят с образцами инженерных боеприпасов и самодельных взрывных устройств, раздают учащимся обучающие памятки, специально разработанные для детей.

В целях выполнения задач по подготовке и содержанию путей движения и манёвра войск в ходе специальной военной операции в зонах ответственности группировок войск устроены и содержатся противодроновые коридоры безопасности.

Основными препятствиями на путях движения войск являются разрушенные участки дорог, путепроводы, мосты и плотины, а также скопления повреждённой техники, занимающие одну из полос движения или разбросанные по всей ширине проезжей части. На дорожных направлениях встречались минно-взрывные заграждения в виде противотанковых мин. Для устранения таких препятствий активно используются беспилотные летательные аппараты, оборудованные системами сброса зарядов или специальными приспособлениями для траления.

Учитывая высокую плотность гидрографической сети в зоне специальной военной операции, важной задачей обеспечения мобильности войск является оборудование и содержание переправ на водных преградах.

Для оборудования переправ основным и наиболее эффективным штатным средством по-прежнему остаются понтонные парки. Кроме того, широко применяются табельные переправочные средства – десантные лодки, катера, различные гидроциклы, самоходные плоты, баржи речных пароходств.

Оборудуются пункты добычи и очистки воды. С учётом того, что в Донецкой Народной Республике боевики ВСУ уничтожили значительную часть гидротехнических сооружений, военными инженерами оборудовано более 100 скважин. Задействовано 17 бурильных установок, расчёты которых выполняют работу на заранее разведанных точках, где необходимо обеспечить добычу воды, которая после очистки пойдёт как на наполнение водохранилищ, так и для обеспечения населённых пунктов.

Учитывая возможности систем разведки и наведения высокоточного оружия противника, задача по скрытию и имитации важных районов и объектов в ходе специальной военной операции стала приоритетной. Широкое применение получило оборудование ложных позиций и районов с применением макетов промышленного изготовления и макетов высокой детализации, изготовленных из подручных средств силами инженерно-маскировочных подразделений.

– Характер современных боевых действий существенно поменялся. Его особенностью стало широкое применение беспилотных систем. Как инженерные войска адаптировались к новым условиям?

– Опыт специальной военной операции выявил необходимость широкого применения робототехнических комплексов для выполнения задач инженерного обеспечения в сложных условиях при огневом воздействии противника, что позволяет повысить эффективность выполнения указанных задач и снизить потери личного состава.

В инженерных войсках сформированы специализированные подразделения применения робототехнических комплексов, организована подготовка соответствующих специалистов, совершенствуются существующие и разрабатываются перспективные инженерные робототехнические комплексы

Военнослужащие инженерных войск ВС РФ. Источник: redstar.ru

Кроме того, способы ведения боевых действий противоборствующих сторон постоянно меняются, причём происходит это весьма динамично, зачастую в течение нескольких месяцев. Наиболее существенное влияние на происходящие изменения оказывает всё более масштабное применение беспилотных систем различного типа.

С учётом этого в инженерных войсках сформированы специализированные подразделения применения робототехнических комплексов, организована подготовка соответствующих специалистов, совершенствуются существующие и разрабатываются перспективные инженерные робототехнические комплексы.

В группировках войск созданы центры подготовки, оборудованные полигонами, учебными аудиториями, тренажёрами, лабораториями по сборке, ремонту беспилотных систем и доработке инженерных боеприпасов.

Опыт применения беспилотных систем при выполнении задач инженерного обеспечения постоянно обобщается и своевременно доводится до войск.

В сентябре 2025 года на базе 187-го Межвидового регионального учебного центра проведён оперативно-специальный сбор с руководящим составом инженерных войск Вооружённых Сил Российской Федерации.

Участникам сбора продемонстрированы образцы средств инженерного вооружения, эффективно применяемые в зоне специальной военной операции, новые приёмы и способы выполнения задач инженерного обеспечения, в том числе с применением многофункциональных робототехнических комплексов различного базирования.

В ходе динамических показов продемонстрированы их возможности и способы применения.

– Расскажите, пожалуйста, где готовят сегодня кадры для инженерных войск.

– 1 сентября 2025 года открыло свои двери для обучения будущих офицеров Нижегородское гвардейское высшее военно-инженерное командное Ковельское Краснознамённое училище в городе Кстово, которое является наследником старейшей инженерной школы России. В конце декабря 2025 года училищу вручено Георгиевское знамя. Здесь сегодня ведётся подготовка курсантов по программам высшего образования по семи военным специальностям. С учётом опыта специальной военной операции проводится обучение по специальностям применения инженерных подразделений с использованием беспилотных аппаратов, подразделений управляемого минирования и эксплуатации робототехнических средств инженерного вооружения. В училище оборудованы специализированные классы и центр подготовки операторов БпЛА с учебным дронодромом.

В Тюменском высшем военно-инженерном командном училище активное изучение беспилотных летательных аппаратов началось с 2018 года, что вскоре повлекло за собой внесение изменений в учебные программы. Занятия с курсантами проводят имеющие опыт боевых действий преподаватели на учебно-материальной базе центра изучения БпЛА, оснащённого современным оборудованием. В училище разработаны и запатентованы уникальные конструкции беспилотников, которые нашли своё применение в зоне СВО.

Занятия со слушателями по применению беспилотных летательных аппаратов проводятся и в Военно-инженерной академии имени генерал-лейтенанта Карбышева.

Особое место в деятельности Военно-инженерной академии занимает подготовка иностранных специалистов. В настоящее время в стенах Международного противоминного центра прошли подготовку около 2 тысяч специалистов в области противоминной деятельности из 19 стран ближнего и дальнего зарубежья. Таким образом, Международный противоминный центр академии не только вносит значительный вклад в борьбу с минной опасностью во всём мире, но и в значительной мере способствует повышению международного авторитета русской инженерной школы.

– Были ли задействованы силы инженерных войск в проведённом в минувшем году учении «Запад-2025»?

– В ходе практических действий войск отработаны новые способы выполнения задач инженерного обеспечения с учётом опыта специальной военной операции.

Выполнено устройство инженерных заграждений и произведены разрушения с применением беспилотных летательных аппаратов типа FPV и наземных робототехнических комплексов «Импульс», НРТК-200, инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ). При этом в целях срыва развёртывания резервов противника и сковывания их действий инженерными подразделениями, оснащёнными системой ИСДМ и наземным робототехническим комплексом «Импульс-распылитель», отработаны способы защитного и блокирующего минирования.

С применением беспилотных систем «Кабан», «Богомол», НРТК-300, «Челнок» и FPV-дронов с удлинёнными зарядами проделаны проходы в минно-взрывных заграждениях, с помощью штурмового моста НРТК «Импульс-М» оборудованы переходы через препятствия.

Командиры инженерных подразделений внедрили в практику опыт специальной военной операции по применению робототехнических комплексов. При организации системы управления в ходе подготовки к учению выполнен большой объём задач по инженерному оборудованию пунктов управления стратегического, оперативного и тактического уровней и районов расположения войск.

– Расскажите немного о подвигах военнослужащих инженерных войск…

– Родина достойно оценивает тяжёлый ратный труд военных инженеров. Как я уже говорил, среди различных формирований в инженерных войсках насчитывается 16 гвардейских частей: шесть инженерных бригад, девять инженерных полков и одно училище. В ходе специальной военной операции вновь подтвердилась важнейшая роль инженерных войск и девиз «Без нас – никто!».

Тысячи военнослужащих награждены государственными и ведомственными наградами, девять из них стали Героями Российской Федерации.

Учитывая современные реалии, и в первую очередь специальную военную операцию, можно смело сказать, что инженерные войска постоянно развиваются и совершенствуют способы выполнения задач инженерного обеспечения. Летопись военных инженеров ведётся, и ничего, что они совершают на пути к победе, не забывается.

28 октября 1943 года в вашей газете «Красная звезда» вышел материал под названием «Чернорабочие Победы». В нём писатель, журналист, военный корреспондент Илья Эренбург сказал по этому поводу достаточно точные слова: «Есть солдаты, о подвигах которых мало говорят. Их мужество лишено блеска. Их отвага носит защитный цвет. Сапёры – это солдаты-труженики, это чернорабочие Победы». История повторяется вновь.

Ренат Садретдинов, «Красная звезда»