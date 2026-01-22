Российских школьников научат собирать дроны и управлять ими

Источник изображения: topwar.ru

Российские школьники будут собирать дроны, этому их обучат на уроках по основам безопасности и защиты Родины (ОБЗР). Соответствующее решение приняло правительство.

В российских школах в рамках уроков ОБЗР школьников обучат собирать дроны и управлять ими. Специальные учебные комплекты уже включены решением кабмина в дополнительный перечень средств обучения для средних школ. Это не просто наборы, из которых можно собрать один конкретный беспилотник, а целые комплекты для разработки дронов, конструкторы для их сборки, а также программно-аппаратный комплекс для пилотирования и даже программное обеспечение для проведения гонок на FPV-дронах, сообщает РИА Новости.

Не забыли разработчики этих комплектов и про учебно-методические материалы по беспилотникам, а также базовый набор для освоения блочного программирования и управления с помощью пульта и смартфона. То есть школьников хотят не просто заставить собирать беспилотники, а заинтересовать их, дав основные знания, которые могут пригодиться в будущем.

Да и вообще, уроки по основам безопасности и защиты Родины должны стать гораздо интереснее, в дополнительный перечень, кроме дронов, вошли еще 50 позиций того, что необходимо иметь в школе для изучения этого предмета. По сравнению с уроками начальной военной подготовки (НВП) в советских школах, когда у военрука кроме противогазов, автомата ППШ, макета АК-47 и пары «воздушек» ничего другого не было (были школы и побогаче), в современный список входят почти 90 наименований. Школьники должны изучать приборы ночного видения, радиостанции, альпинистское снаряжение и средства спасения на воде и т.д. и т.п.

В обязательный перечень входят массогабаритные макеты автомата Калашникова и пистолета Макарова, магазин автомата АК-74 с комплектом макетов, массогабаритных патронов, муляжи ручных гранат РГД и Ф-1 без имитационного запала, макеты гранат РГН и РГО, средства оказания первой помощи, противогазы и общевойсковые защитные комплекты.