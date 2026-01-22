Войти
Военное обозрение

Российских школьников научат собирать дроны и управлять ими

281
0
+1

Источник изображения: topwar.ru

Российские школьники будут собирать дроны, этому их обучат на уроках по основам безопасности и защиты Родины (ОБЗР). Соответствующее решение приняло правительство.

В российских школах в рамках уроков ОБЗР школьников обучат собирать дроны и управлять ими. Специальные учебные комплекты уже включены решением кабмина в дополнительный перечень средств обучения для средних школ. Это не просто наборы, из которых можно собрать один конкретный беспилотник, а целые комплекты для разработки дронов, конструкторы для их сборки, а также программно-аппаратный комплекс для пилотирования и даже программное обеспечение для проведения гонок на FPV-дронах, сообщает РИА Новости.

Не забыли разработчики этих комплектов и про учебно-методические материалы по беспилотникам, а также базовый набор для освоения блочного программирования и управления с помощью пульта и смартфона. То есть школьников хотят не просто заставить собирать беспилотники, а заинтересовать их, дав основные знания, которые могут пригодиться в будущем.

Да и вообще, уроки по основам безопасности и защиты Родины должны стать гораздо интереснее, в дополнительный перечень, кроме дронов, вошли еще 50 позиций того, что необходимо иметь в школе для изучения этого предмета. По сравнению с уроками начальной военной подготовки (НВП) в советских школах, когда у военрука кроме противогазов, автомата ППШ, макета АК-47 и пары «воздушек» ничего другого не было (были школы и побогаче), в современный список входят почти 90 наименований. Школьники должны изучать приборы ночного видения, радиостанции, альпинистское снаряжение и средства спасения на воде и т.д. и т.п.

В обязательный перечень входят массогабаритные макеты автомата Калашникова и пистолета Макарова, магазин автомата АК-74 с комплектом макетов, массогабаритных патронов, муляжи ручных гранат РГД и Ф-1 без имитационного запала, макеты гранат РГН и РГО, средства оказания первой помощи, противогазы и общевойсковые защитные комплекты.
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
Проекты
БПЛА
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.01 13:41
  • 13666
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.01 13:00
  • 1
Бундесвер испытывает конопляные волокна в качестве армирующего материала
  • 22.01 12:36
  • 92
МС-21 готовится к первому полету
  • 22.01 06:27
  • 0
Касательно "ФЛОТ УМИРАЕТ БЕЗ АВИАНОСЦА: Сивков о предательстве интересов России | Безруков и Сивков"
  • 22.01 03:18
  • 0
О стратегии, тактике, и требованиях к бронетанковой технике в СА 60-80-ых гг. XX в.
  • 22.01 00:32
  • 1
В США новый российский «Амур» сочли обреченным
  • 22.01 00:06
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о сражении между M1E3 Abrams и Т-14 «Армата»"
  • 21.01 23:11
  • 1
Как остаться в живых, если грянет третья мировая: Россия предрекла Британии "конец" (The Mirror, Великобритания)
  • 21.01 22:51
  • 4
Озвучены некоторые данные о нашем «аналоге» Starlink
  • 21.01 19:09
  • 5
Суд арестовал имущество и деньги Чубайса в рамках нового иска «Роснано»
  • 21.01 11:02
  • 1
Новый выставочный центр «Буран» открылся в Музейном комплексе в Верхней Пышме
  • 21.01 03:05
  • 0
Сравнение платформы "Армата" с запускаемым в серию в этом году Т-90М2 (по имеющейся о них информации))
  • 20.01 19:24
  • 0
И еще о танках: проект Т-90М2 "Рывок-1", по планам - в серии с 2026/2027 г.
  • 20.01 18:27
  • 0
Комментарий к "В новом М1Е3 Abrams повторяются некоторые идеи танка из КНДР 2017 года"
  • 20.01 16:45
  • 1
"Калашников": автомат для штурмовиков АК-12К сконструировали за полгода