В Новой Шотландии построят испытательный комплекс для поддержки новых канадских эсминцев

Для ввода в строй эсминцев нового поколения класса "Ривер" и обеспечения их поддержки во время всего срока эксплуатации Минобороны Канады строит наземный испытательный комплекс (LBTF) в Хартлен-Пойнт (Истерн-Пассаж, Новая Шотландия).

Как поясняет Naval Today, разработка LBTF велась параллельно с проектированием самих кораблей класса "Ривер". Из-за сложной конструкции боевые системы новых эсминцев необходимо интегрировать и вводить в эксплуатацию еще до установки непосредственно на борту. Лаборатория LBTF сыграет решающую роль в тестировании этих систем. При этом в военном ведомстве подчеркивают, что объект в Хартлен-Пойнт не следует рассматривать, как полигон для испытания оружия.

План испытательного комплекса для поддержки программы эсминцев класса "Ривер", Канада Royal Canadian Navy

Для соблюдения сроков реализации проекта подготовка площадки началась в 2023 году и включала обустройство подъездных путей, выравнивание грунта, прокладку инженерных коммуникаций, земляные работы, обратную засыпку и работы по устройству фундаментов из бетона.

Поэтапный подход позволил плавно перейти к полномасштабному строительству, обеспечив своевременную сдачу в эксплуатацию этого сложного военно-морского объекта.

Завершение проекта, которым управляет компания PCL Construction из Дартмута (Новая Шотландия), запланировано на начало 2028 года. Ожидается, что в ходе его реализации будет создано около 200 рабочих мест.

"Наличие необходимой инфраструктуры для поддержки современного военно-морского флота имеет решающее значение при выполнении поставленных задач, – подчеркнул министр обороны Канады Дэвид Дж. МакГинти. – Этот объект представляет собой важный шаг в программе эсминцев класса "Ривер". После завершения строительства он сыграет жизненно важную роль в вводе новых кораблей в строй и подготовке нашего персонала к работе с поступающими корабельными системами".

Постройка эсминцев нового поколения – крупнейший и наиболее сложный проект по судостроению, предпринятый в Канаде со времен Второй мировой войны. Данная программа должна обеспечить значительные и долгосрочные инвестиции в канадскую экономику. Ее реализация поддержит сохранение 5250 рабочих мест вплоть до 2039 года.

В марте 2025 года компания Irving Shipbuilding получила контракт стоимостью 8 млрд долларов США, который предусматривает поставку первых трех эсминцев класса "Ривер" в ближайшие шесть лет. Всего же планируется построить 15 таких кораблей до 2040-х годов.

Эсминцы класса "Ривер" заменят в составе канадского флота четыре списанных эсминца класса "Ирокез" и 12 фрегатов класса "Галифакс".

Эсминцы типа "Ривер", Канада Government of Canada

За основу кораблей выбраны фрегаты класса "Тип-26", которые компания BAE Systems строит для британского флота. Первые три эсминца назовут в честь важнейших водных путей Канады – "Фрейзер", "Сен-Лоран" и "Маккензи".

Как сообщается, водоизмещение эсминцев типа "Ривер" составит 7800 тонн, длина корпуса – 151,4 метра, ширина – 20,75 метра. Корабли смогут развивать скорость 27 узлов, дальность плавания – 7000 морских миль. Вооружение включает зенитный ракетный комплекс "Си Цептор" (Sea Ceptor), установку вертикального пуска Mk.41 для крылатых ракет "Томагавк", противолодочных ракет ASROC и противокорабельных ракет AGM-158C LRASM. Также в арсенале есть 127-мм артустановка, 20-мм и 30-мм арткомплексы.

Вертолетная площадка рассчитана на прием тяжелых транспортов типа CH-47 "Чинук".

