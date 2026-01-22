Войти
Flotprom

В Новой Шотландии построят испытательный комплекс для поддержки новых канадских эсминцев

272
0
0

Для ввода в строй эсминцев нового поколения класса "Ривер" и обеспечения их поддержки во время всего срока эксплуатации Минобороны Канады строит наземный испытательный комплекс (LBTF) в Хартлен-Пойнт (Истерн-Пассаж, Новая Шотландия).

Как поясняет Naval Today, разработка LBTF велась параллельно с проектированием самих кораблей класса "Ривер". Из-за сложной конструкции боевые системы новых эсминцев необходимо интегрировать и вводить в эксплуатацию еще до установки непосредственно на борту. Лаборатория LBTF сыграет решающую роль в тестировании этих систем. При этом в военном ведомстве подчеркивают, что объект в Хартлен-Пойнт не следует рассматривать, как полигон для испытания оружия.

План испытательного комплекса для поддержки программы эсминцев класса "Ривер", Канада

Royal Canadian Navy


Для соблюдения сроков реализации проекта подготовка площадки началась в 2023 году и включала обустройство подъездных путей, выравнивание грунта, прокладку инженерных коммуникаций, земляные работы, обратную засыпку и работы по устройству фундаментов из бетона.

Поэтапный подход позволил плавно перейти к полномасштабному строительству, обеспечив своевременную сдачу в эксплуатацию этого сложного военно-морского объекта.

Завершение проекта, которым управляет компания PCL Construction из Дартмута (Новая Шотландия), запланировано на начало 2028 года. Ожидается, что в ходе его реализации будет создано около 200 рабочих мест.

"Наличие необходимой инфраструктуры для поддержки современного военно-морского флота имеет решающее значение при выполнении поставленных задач, – подчеркнул министр обороны Канады Дэвид Дж. МакГинти. – Этот объект представляет собой важный шаг в программе эсминцев класса "Ривер". После завершения строительства он сыграет жизненно важную роль в вводе новых кораблей в строй и подготовке нашего персонала к работе с поступающими корабельными системами".

Постройка эсминцев нового поколения – крупнейший и наиболее сложный проект по судостроению, предпринятый в Канаде со времен Второй мировой войны. Данная программа должна обеспечить значительные и долгосрочные инвестиции в канадскую экономику. Ее реализация поддержит сохранение 5250 рабочих мест вплоть до 2039 года.

В марте 2025 года компания Irving Shipbuilding получила контракт стоимостью 8 млрд долларов США, который предусматривает поставку первых трех эсминцев класса "Ривер" в ближайшие шесть лет. Всего же планируется построить 15 таких кораблей до 2040-х годов.

Эсминцы класса "Ривер" заменят в составе канадского флота четыре списанных эсминца класса "Ирокез" и 12 фрегатов класса "Галифакс".

Эсминцы типа "Ривер", Канада

Government of Canada


За основу кораблей выбраны фрегаты класса "Тип-26", которые компания BAE Systems строит для британского флота. Первые три эсминца назовут в честь важнейших водных путей Канады – "Фрейзер", "Сен-Лоран" и "Маккензи".

Как сообщается, водоизмещение эсминцев типа "Ривер" составит 7800 тонн, длина корпуса – 151,4 метра, ширина – 20,75 метра. Корабли смогут развивать скорость 27 узлов, дальность плавания – 7000 морских миль. Вооружение включает зенитный ракетный комплекс "Си Цептор" (Sea Ceptor), установку вертикального пуска Mk.41 для крылатых ракет "Томагавк", противолодочных ракет ASROC и противокорабельных ракет AGM-158C LRASM. Также в арсенале есть 127-мм артустановка, 20-мм и 30-мм арткомплексы.

Вертолетная площадка рассчитана на прием тяжелых транспортов типа CH-47 "Чинук".

Не хотите пропускать интeресные материалы? Раз в неделю публикуем дайджест с главными новостями в Telegram-канале: t.me/MilPressWeekly.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
CH-47 "Чинук"
JASSM
LRASM
Mark 41
Компании
BAE Systems
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.01 13:41
  • 13666
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.01 13:00
  • 1
Бундесвер испытывает конопляные волокна в качестве армирующего материала
  • 22.01 12:36
  • 92
МС-21 готовится к первому полету
  • 22.01 06:27
  • 0
Касательно "ФЛОТ УМИРАЕТ БЕЗ АВИАНОСЦА: Сивков о предательстве интересов России | Безруков и Сивков"
  • 22.01 03:18
  • 0
О стратегии, тактике, и требованиях к бронетанковой технике в СА 60-80-ых гг. XX в.
  • 22.01 00:32
  • 1
В США новый российский «Амур» сочли обреченным
  • 22.01 00:06
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о сражении между M1E3 Abrams и Т-14 «Армата»"
  • 21.01 23:11
  • 1
Как остаться в живых, если грянет третья мировая: Россия предрекла Британии "конец" (The Mirror, Великобритания)
  • 21.01 22:51
  • 4
Озвучены некоторые данные о нашем «аналоге» Starlink
  • 21.01 19:09
  • 5
Суд арестовал имущество и деньги Чубайса в рамках нового иска «Роснано»
  • 21.01 11:02
  • 1
Новый выставочный центр «Буран» открылся в Музейном комплексе в Верхней Пышме
  • 21.01 03:05
  • 0
Сравнение платформы "Армата" с запускаемым в серию в этом году Т-90М2 (по имеющейся о них информации))
  • 20.01 19:24
  • 0
И еще о танках: проект Т-90М2 "Рывок-1", по планам - в серии с 2026/2027 г.
  • 20.01 18:27
  • 0
Комментарий к "В новом М1Е3 Abrams повторяются некоторые идеи танка из КНДР 2017 года"
  • 20.01 16:45
  • 1
"Калашников": автомат для штурмовиков АК-12К сконструировали за полгода